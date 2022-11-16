Зеленський переконаний, що у Польщі впала ракета РФ. Вимагає участі у розслідуванні

Зеленський: «Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар»

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була російською. Про це глава держави заявив на пресконференції у середу в Києві.

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«Це серйозна історія. Я навіть не сумніваюся у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Залужного. Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов», – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна хоче долучитися до розслідування. Він додав, що всю ніч розмовляв з різними лідерами.

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«Домовилися не розголошувати, але тим не менш, у мене проста позиція: а можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не завершилося, можна не казати остаточні висновки? В спільній слідчій групі ми маємо право бути? Напевно. Тим більше, що ми всі партнери. Отримати факти наявності якихось доказів від партнерів ми маємо право? В закритому режимі. Я хочу не на основі просто слів «є вірогідність». Ми можемо це отримати на рівні наших органів, розвідок, МВС, МЗС. Ми нічого не отримали. Я впевнений, що ми маємо бути залучені до розслідування і будемо», – заявив президент.

Він запевнив, що якщо це було використання нашої ПВО, то я хочу цих доказів. Якщо, не дай бог, цей уламок вбив людей, то треба вибачатися. Але спочатку слідство, доступ, дані, які відомі.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».