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Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції, – Кулеба

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції, – Кулеба
Кулеба вважає, що звернення України до НАТО змінює динаміку процесу інтеграції
фото із відкритих джерел

Міністр зазначив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи

Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції до Альянсу, якщо такі кроки будуть визначені. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.

За його словами, з огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу.

«Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України», – заявив міністр.

Він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.

«Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин», – сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

«Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу», – зауважив він.

Міністр зазначив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію. Він також додав, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Україна є де-факто членом НАТО і залишилося оформили це де-юре якнайшвидше і без плану дій щодо членства. 

Додамо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі

Теги: міністр НАТО держава Україна

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