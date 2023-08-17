Україна на морі надавала Росії по сусалах, і тепер кожен її корабель ми тримаємо у напрузі – Кривонос

«Наше завдання – зменшувати економічні спроможності Росії по забезпеченню власної армії»

Те, що Україна розгорнула морський фронт і активізувала дії на морі – потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі. Тепер наше завдання – зробити так, щоб їхні кораблі взагалі не виходили з портів, а також провести переговори з партнерами щодо конвоювання українських кораблів силами НАТО. Про це розповів генерал ЗСУ Сергій Кривонос.

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«Те, що ми активізували свої дії на морі, просто чудово. Я вдячний потужній команді під керівництвом генерала Залужного, які роблять точкові надрізи по критичній інфраструктурі РФ. Для них забезпечення і торгівля Чорним морем – достатньо критична, і те, що ми обмежили пересування їхніх кораблів, у тому числі й цивільних, – це дуже добре», – заявив Кривонос.

За його словами, кожен танкер і сухогруз, який приходив у російські порти, робив РФ сильнішою. Але тепер Україна цю силу у РФ забирає.

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«Кожен корабель, який виходить у російське море, тепер постійно тримає себе в напрузі. Не можна сказати, що на морі за кожним поворотом їх чекають українські дрони. Але тепер вони починають бачити те, чого немає, і це також грає на користь української армії.

Тому наше завдання – тримати в напрузі росіян і зменшувати економічні спроможності Росії по забезпеченню власної армії», – наголосив Кривонос.

Генерал акцентував: Україні зараз слід домовлятися з партнерами щодо речей, які здатні підвищити нашу спроможність протистояння на морі, та розблокувати наші порти.

«В першу чергу треба піднімати питання щодо виділення окремої місії НАТО по супроводженню конвоєм кораблів, які діють на Чорному морі в інтересах України. Це значно покращило би ситуацію, і росіяни тримали би свої кораблі ближче до своїх портів. Тобто, треба просити речі, які принесуть тактичний ефект, а він потім складається у стратегічний результат», – зауважив Кривонос.

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Він наголосив: росіяни вже зараз тримають свої кораблі подалі від української зброї. Але завдання України – зробити так, щоб у них взагалі не було бажання плавати, і для цього можна також заручитися підтримкою потужних морських держав.

«Ми їм надавали по сусалах і позбавили безпосередньо потужного протиповітряного захисту в морі. Ми потопили або ускладнили нормальну життєдіяльність певних їхніх великих десантних кораблів. Так що ми їм по руках надавали, по ногах надавали. Тепер наше завдання – надавати по голові, щоб взагалі не було бажання виходити з портів. Для цього час є. І я сподіваюся, що ми і цього зможемо досягнути», – резюмував Кривонос.

Нагадаємо, Україна здійснила атаку на російський корабель «Олєнєгорский горняк» у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську. Пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань – небезпечні для судноплавства.

У свою чергу український військовий, полковник запасу Роман Світан заявив, що якби не Зернова угода, Україна могла б раніше атакувати російські кораблі. Тому потрібно забути про часткові домовленості, та забезпечити вільне судноплавство морем для всіх країн.