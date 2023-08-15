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На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
фото: Радіо Свобода

Рамі Хайсама опинився на війні не за мобілізацією, а за власною ініціативою – уклав контракт із міністерством оборони РФ

На війні Росії проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів – Рамі аль-Фарра. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається у повідомленні, 11 серпня на сайті клану аль-Фарра, одного з найвпливовіших у секторі Газа, з'явилася новина про смерть «молодого чоловіка» Рамі Хайсама Муси аль-Фарра.

На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів фото 1

Журналісти «Радіо Свобода» з’ясували у батька Рамі – Хайсама, що насправді хлопець загинув на війні проти України на боці Росії. Він там опинився не за мобілізацією, а за власною ініціативою – уклав контракт із міністерством оборони.

Раніше повідомлялося, що у Красногорівці, що на Донеччині, Збройні сили України ліквідували російського пропагандиста Михайла Лучина. 

Теги: ЗСУ війна смерть

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