Рамі Хайсама опинився на війні не за мобілізацією, а за власною ініціативою – уклав контракт із міністерством оборони РФ

На війні Росії проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів – Рамі аль-Фарра. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у повідомленні, 11 серпня на сайті клану аль-Фарра, одного з найвпливовіших у секторі Газа, з'явилася новина про смерть «молодого чоловіка» Рамі Хайсама Муси аль-Фарра.

Журналісти «Радіо Свобода» з’ясували у батька Рамі – Хайсама, що насправді хлопець загинув на війні проти України на боці Росії. Він там опинився не за мобілізацією, а за власною ініціативою – уклав контракт із міністерством оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у Красногорівці, що на Донеччині, Збройні сили України ліквідували російського пропагандиста Михайла Лучина.