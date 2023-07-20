Чи можна зупинити процес самопожирання?

Головна наша проблема полягає в тому, що ми хочемо випити чарівну таблетку і вирішити одномоментно всі проблеми

Іде боротьба за гроші. Місцева влада має ресурс. Цей ресурс у них хочуть забрати

Все те, що відбувається в медіапросторі останні пару тижнів – це класичне самопожирання, яке просто необхідно зупинити. Спробую дати свою відповідь на питання, що потрібно зробити, щоб мінімізувати наслідки і почати вирішувати проблему.

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1. Поставити діагноз

Мій діагноз складається з двох пунктів:

а) жадібність на фоні втрати відчуття страху;

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б) очікування виборів і перехід в логіку виборчої кампанії (і це при тому, що виборів найближчим часом не буде).

2. Історія хвороби

Іде боротьба за гроші. Місцева влада має ресурс. Цей ресурс у них хочуть забрати. Місцева влада виступає проти, бо вважає, що Техас мають грабувати техасці. І досі, без війни, формула «він краде, але щось і робить» працювала на місцевих виборах майже безвідмовно. Історична памʼять і елементарні закони психології поведінки, дозволяють великому прошарку (більшості) місцевих лідерів жити в логіці: ми зараз щось побудуємо (освоїмо/вкрадемо), а потім вони все одно за нас проголосують, працюватиме і надалі.

Центр живе в схожій логіці, яка зводиться до формули: «контролюємо силовиків і це все вирішує». І досі це також працювало. Точніше, і в першому, і в другому варіанті працювало тимчасово. В великій війні корупції чиновника проти корупції силовика/судді перемоги були виключно ситуативними. Війна нічого не змінила. Люди, оговтавшись від першого страху, продовжили жити так, ніби нічого не змінилося. І це стосується всіх рівнів.

3. Перший етап лікування

Головна наша проблема полягає в тому, що ми хочемо випити чарівну таблетку і вирішити одномоментно всі проблеми. І це при тому, що ми знаємо: так не буває. І зараз, перш ніж приступити до жорстких хірургічних методів лікування, потрібно застабілізувати стан пацієнта (опуститися на землю і дозволити випустити пар в суспільстві).

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З моєї точки зору, стабілізація, полягає в кількох аспектах:

А) сторони мають відступити на крок назад: центр перестає зазіхати на гроші регіонів, регіони отримують чіткі правила гри. Як на мене, ці правила зводяться до простої формули: 80% бюджету (крім зарплат) ідуть на:

підготовку до зими про які ми всі забули;

медицину (обладнання, діагностика, надбавки лікарям і т.д);

Освіта (перш за все допомога в онлайн освіті, яка буде базовою і в 2024 році, позашкільна робота, плюс надбавки вчителям)

Допомога ветеранам, включно з психологічними центрами.

Останні 20% ідуть на все інше. Але барабани призводять до невідворотного покарання.

Б) центр не може більше тримати паузу щодо найгучніших скандалів. Має бути чітке публічне покарання винних у найгучніших скандалах. Якби яєчний скандал вирішили таким способом, багато речей пішли б за іншим сценарієм. Незавершений скандал веде до наступного скандалу і, в результаті, зʼявляється сніговий ком. Подобається це комусь чи ні, але люди памʼятають все.

4. Другий етап лікування

Зараз ми всі оголосити виборчий фальшстарт. І проблема цього псевдовиборчого циклу полягає в тому, що ми не хочемо вести діалог. Влада (на всіх рівнях) не хоче говорити з опозицією, опозиція з владою. Ми знову створюємо команди фанатів, які живуть за формулою «З ними нема чого говорити, бо вони ідіоти (злодії, олігархи і т.д).

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Проблема України полягає в тому, що у нас не було ніколи продуктивного діалогу ні про рефлексії щодо минулого, ні про майбутнє. Робота над помилками зводиться тільки до осудження папєрєдніків. А майбутнє зводиться до формули одного премʼєра «Горизонт планування наступна прес-конференція». Без реального діалогу різних груп у нас не буде майбутнього. Проблема в тому, що до цього діалогу не готовий ніхто. Бо і вода, і опозиція і більшість громадянського суспільства, разом зі ЗМІ не хочуть змін. Їх все влаштовує.

Висновки