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Окупанти атакували село під Запоріжжям: є загиблі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти атакували село під Запоріжжям: є загиблі (фото)
Наслідки російського удару по селу під Запоріжжям
фото: Національнв поліція в Запорізькій області

Унаслідок ракетного удару загинуло двоє людей

Російські війська за останню добу продовжували обстрілювати населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Запорізькій області.

Під збройним натиском армії РФ опинилися жителі села Степне Запорізького району.

Зазначається, що окупанти обстріляли ракетами ЗРК С-300 житлові будинки. Внаслідок ракетного терору загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік.

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Наслідки російського удару по селу під Запоріжжям
фото: Національнв поліція в Запорізькій області

«Також з осколковими пораненнями до лікарні доставлено 64-річну дружину загиблого», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що впродовж доби окупанти атакували 24 населених пункти Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Влучання зафіксовані в Степному Запорізького району, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному, Новодарівці, Новоандріївці, Левадному, Верхній Терсі, Білогір’ї, Полтавці, Темирівці, Щербаках, Малинівці, Гуляйпільському, Чарівному, Ольгівському Пологівського району, Степногірську, Малих Щербаках, Кам’янському, П’ятихатках, Степовому, Павлівці, Лук'янівці, Плавнях Василівського району.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. 

 

Теги: війна обстріл Запорізька область

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