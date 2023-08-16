США попросили Іран зупинити постачання безпілотників до Росії – FT

Тегеран офіційно заперечує постачання Росії дронів для геноцидної війни проти українців та їхньої держави

Офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам. Про це з посиланням на «людей, поінформованих із цього питання», пише Financial Times.

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За даними співрозмовників, переговори через посередників відбулися у Катарі та Омані цього року. США хочуть, повідомив FT анонімний іранський чиновник, щоб Іран припинив постачати окупантам не лише безпілотники, а й запчастини до них.

Тегеран офіційно заперечує постачання Росії дронів для геноцидної війни проти українців та їхньої держави. Але Вашингтон хоче «конкретніших кроків», ніж голослівні заяви, зазначив співрозмовник видання.

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Натомість США нібито утримаються від запровадження нових санкцій у деяких сферах (за винятком тих, що стосуються прав людини) і «не будуть суворо стежити» за вже введеними санкціями проти продажу Іраном нафти, стверджує іранський чиновник.

«Пропозиція» США щодо дронів проходить у межах обговорення більшої «негласної домовленості» між Вашингтоном і Тегераном для зниження напруженості та стримування кризи, пов'язаної із ядерною програмою Ірану.

Такі обговорення проходили паралельно з переговорами про обмін ув'язненими (у серпні Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян із в'язниці під домашній арешт – «Главком»).

«Учасники сподіваються, що непрямі переговори призведуть до того, що обидві сторони узгодять заходи деескалації. Для Ірану це означало б згоду не збагачувати уран до чистоти вище 60%, покращення співпраці з МАГАТЕ та зобов'язання не нападати на американців», – пише газета з посиланням на слова іранського чиновника та ще одну людину, знайому з темою переговорів.

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Джерело, поінформоване про переговори, сказало, що «існує досить великий розрив між цією розмовою (про заходи з деескалації – «Главком») з іранцями та бажанням усієї іранської системи здійснити це».

Нагадаємо, у понеділок, 7 серпня, Японія висловила занепокоєння у зв'язку з прогресом програми збагачення урану в Ірані та підозрою у постачанні бойових безпілотників до Москви для продовження війни Росії в Україні.

Також в Ірані представлено модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza, який був сконструйований ще навесні 2021 року авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

До слова, Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні.