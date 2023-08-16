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США попросили Іран зупинити постачання безпілотників до Росії – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США попросили Іран зупинити постачання безпілотників до Росії – FT
Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам
фото з відкритих джерел

Тегеран офіційно заперечує постачання Росії дронів для геноцидної війни проти українців та їхньої держави

Офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам. Про це з посиланням на «людей, поінформованих із цього питання», пише Financial Times.

За даними співрозмовників, переговори через посередників відбулися у Катарі та Омані цього року. США хочуть, повідомив FT анонімний іранський чиновник, щоб Іран припинив постачати окупантам не лише безпілотники, а й запчастини до них.

Тегеран офіційно заперечує постачання Росії дронів для геноцидної війни проти українців та їхньої держави. Але Вашингтон хоче «конкретніших кроків», ніж голослівні заяви, зазначив співрозмовник видання.

Натомість США нібито утримаються від запровадження нових санкцій у деяких сферах (за винятком тих, що стосуються прав людини) і «не будуть суворо стежити» за вже введеними санкціями проти продажу Іраном нафти, стверджує іранський чиновник.

«Пропозиція» США щодо дронів проходить у межах обговорення більшої «негласної домовленості» між Вашингтоном і Тегераном для зниження напруженості та стримування кризи, пов'язаної із ядерною програмою Ірану.

Такі обговорення проходили паралельно з переговорами про обмін ув'язненими (у серпні Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян із в'язниці під домашній арешт – «Главком»).

«Учасники сподіваються, що непрямі переговори призведуть до того, що обидві сторони узгодять заходи деескалації. Для Ірану це означало б згоду не збагачувати уран до чистоти вище 60%, покращення співпраці з МАГАТЕ та зобов'язання не нападати на американців», – пише газета з посиланням на слова іранського чиновника та ще одну людину, знайому з темою переговорів.

Джерело, поінформоване про переговори, сказало, що «існує досить великий розрив між цією розмовою (про заходи з деескалації – «Главком») з іранцями та бажанням усієї іранської системи здійснити це».

Нагадаємо, у понеділок, 7 серпня, Японія висловила занепокоєння у зв'язку з прогресом програми збагачення урану в Ірані та підозрою у постачанні бойових безпілотників до Москви для продовження війни Росії в Україні.

Також в Ірані представлено модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza, який був сконструйований ще навесні 2021 року авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

До слова, Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні.

Теги: росія США Іран війна безпілотник

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