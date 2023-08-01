Росія втрачає підтримку африканських країн – Білий дім

Більшість країн Африки усвідомлюють, що співпраця з РФ не відповідає їхнім інтересам

Минулого тижня багато лідерів африканських країн відмовилися прилетіти на саміт Африка-Росія

Усе більше країн Африки й загалом так званого регіону Глобального Півдня усвідомлюють, що співпраця з Росією не відповідає їхнім інтересам через перетворення Кремлем їжі на зброю, а також наслідки розв’язаної ним війни в Україні. Таку позицію висловив у вівторок під час телефонного пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

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«По всьому (Африканському – «Главком») континенту й на так званому Глобальному Півдні все більше й більше країн усвідомлюють, що партнерство з Росією насправді не в їхніх інтересах і не в інтересах їхніх народів – і це стає дедалі більш очевидним», – зауважив представник Білого дому.

Посадовець нагадав, що лише минулого тижня багато лідерів африканських країн відмовилися прилетіти на саміт Африка-Росія.

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«Вони усвідомлюють, що стали жертвами його (Путіна – «Главком») безрозсудного рішення вийти із «зернової угоди». Вони усвідомлюють, що продовольча нестабільність, голод, загальна нестабільність, яку вони відчувають на багатьох рівнях, значною мірою пов’язана з війною, яку він веде в Україні»,– зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, Росія списала країнам Африки $23 млрд боргів і постачає зброю на континент безкоштовно.

До слова, російський диктатор Володимир Путін запевнив африканських лідерів, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною про завершення війни.