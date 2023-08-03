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Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
Володимир Путін визнав, що найманці «Вагнера» повністю фінансувалися з російського бюджету
фото з відкритих джерел

Нові ордери перш за все залежать від дій прокурора Міжнародного кримінального суду

Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та найвищого керівництва Росії. Зокрема у справі про злочини приватної військової компанії «Вагнер». Про це заявив очільник Міжнародного кримінального суду Пьотр Гофманський, передає «Голос Америки».

«Справа щодо депортації українських дітей – не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна. Диктатора можуть особисто притягнути до відповідальності за воєнні злочини «вагнерівців». Зокрема, він визнавав, що бойовики фінансувалися з держбюджету РФ», – йдеться у повідомленні.

Гофманський додав, що нові ордери перш за все залежать від дій прокурора МКС.

«Він може зробити запит на ордер на арешт у досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах. Ми очікуємо, що з цього приводу буде більше дій», – додав очільник МКС.

Також зазначається, що досі до кінця незрозумілий правовий статус приватної військової компанії. Такі компанії заборонені російським законодавством, однак Кремль використовував «вагнерівців» на рівні з регулярною армією РФ у війні проти України.

Гофманський  зазначив, що Путін особисто підписував укази про помилування в'язнів, яких у якості найманців відправляли на фронт. Диктатор навіть вручав «вагнерівцям» держнагороди. Водночас після заколоту Путін заявив, що ПВК юридично не існує, а якщо у найманців «Вагнер» немає контракту з міноборони РФ, з боку держави «не виникає і правових зобов’язань» щодо цих бойовиків.

Зв'язок «вагнерівців» із органами влади Росії буде важко довести, зазначила професорка права з академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

«Якщо довести, що бійці ПВК «Вагнер» беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитися, чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були й російські офіцери. Чи в ньому було тільки командування групи», – розповіла вона.

Після червневої спроби заколоту власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Путін визнав, що найманці компанії повністю фінансувалися з російського бюджету. Ця заява відкриває нові можливості для прокурорів МКС розслідувати масові воєнні злочини бойовиків та проводити прямий зв'язок між цими злочинами і керівництвом РФ.

«Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії найманців та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера РФ», – вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

Теги: путін війна арешт

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