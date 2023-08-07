Мукачівська єпархія відсторонила священника, який закликав молитися за примирення з РФ

За словами Кураха, він сказав про «прекрасний російський народ», бо бачив, як раніше ворогуючі народи молилися один за одного

Раніше священник УГКЦ вибачився за свої слова про «прекрасний російський народ» та примирення з ними

Управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) відсторонило від служби у храмі священника Романа Кураха, який під час проповіді закликав до примирення українців з росіянами. Єпархія вважає вислови священника емоційними. Про це йдеться на сайті єпархії.

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«Управління МГКЄ не поділяє ідеології «руського міра» про «братні народи», а тому вважає вислови о. Романа Кураха ніяк не позицією єпархії, але як приватний емоційний вислів. За свій вчинок священник відсторонений від служби в соборі і понесе відповідну дисциплінарну відповідальність згідно з церковними канонами», – зазначили у єпархії.

Раніше священник УГКЦ Роман Курах у розмові з отцем Юрієм Бойком вибачився за свої слова про «прекрасний російський народ» та примирення з ними.

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«Я прошу пробачення за вчорашню ситуацію на кінці літургії. Визнаю, що це вийшло спонтанно. У контексті війни говорити такі речі є помилкою і недоречно. Мотивувався тим, що коли вчився у Європі то бачив, як раніше ворогуючі народи молилися один за одного. Десь таке було й моє бажання, що колись у майбутньому Бог примирить і нас. Чому я сказав про прекрасний російський народ? У Книзі Буття сказано, що людина є прекрасною і народи, які він сотворив є прекрасні. Для Господа і в його очах. І це було моєю підставою, чому я згадав цей прикметник щодо росіян. Але за ці слова я прошу пробачення у кожного з вас, кого зранив. Я не хотів цього», – зазначив священник.

Нагадаємо, в Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного і обійнялися».

До слова, раніше волонтерка Олена Ротарі виклала фото архідиякона Андрія Пальчука з Одеської єпархії УПЦ МП, який у магазині купує телефон iPhone 14 Pro Max.