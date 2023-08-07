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Мукачівська єпархія відсторонила священника, який закликав молитися за примирення з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мукачівська єпархія відсторонила священника, який закликав молитися за примирення з РФ
За словами Кураха, він сказав про «прекрасний російський народ», бо бачив, як раніше ворогуючі народи молилися один за одного
фото з відкритих джерел

Раніше священник УГКЦ вибачився за свої слова про «прекрасний російський народ» та примирення з ними

Управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) відсторонило від служби у храмі священника Романа Кураха, який під час проповіді закликав до примирення українців з росіянами. Єпархія вважає вислови священника емоційними. Про це йдеться на сайті єпархії.

«Управління МГКЄ не поділяє ідеології «руського міра» про «братні народи», а тому вважає вислови о. Романа Кураха ніяк не позицією єпархії, але як приватний емоційний вислів. За свій вчинок священник відсторонений від служби в соборі і понесе відповідну дисциплінарну відповідальність згідно з церковними канонами», – зазначили у єпархії.

Раніше священник УГКЦ Роман Курах у розмові з отцем Юрієм Бойком вибачився за свої слова про «прекрасний російський народ» та примирення з ними.

«Я прошу пробачення за вчорашню ситуацію на кінці літургії. Визнаю, що це вийшло спонтанно. У контексті війни говорити такі речі є помилкою і недоречно. Мотивувався тим, що коли вчився у Європі то бачив, як раніше ворогуючі народи молилися один за одного. Десь таке було й моє бажання, що колись у майбутньому Бог примирить і нас. Чому я сказав про прекрасний російський народ? У Книзі Буття сказано, що людина є прекрасною і  народи, які він сотворив є прекрасні. Для Господа і в його очах. І це було моєю підставою, чому я згадав цей прикметник щодо росіян. Але за ці слова я прошу пробачення у кожного з вас, кого зранив. Я не хотів цього», – зазначив священник.

Нагадаємо, в Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного і обійнялися».

До слова, раніше волонтерка Олена Ротарі виклала фото архідиякона Андрія Пальчука з Одеської єпархії УПЦ МП, який у магазині купує телефон iPhone 14 Pro Max.

Теги: росіяни війна релігія Ужгород УГКЦ

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