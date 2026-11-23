Представники Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) на чолі з генерал-лейтенантом Гійомом Бопером провели робочу зустріч із командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ. Сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців, розвиток бойових спроможностей та систему рекрутингу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Сил територіальної оборони ЗСУ.

Під час брифінгу командувач Сил ТрО генерал-майор Ігор Плахута ознайомив представників Альянсу із сучасним станом розвитку територіальної оборони та особливостями фахової підготовки військовослужбовців рядового й сержантського складу.

За словами Плахути, навчальні центри Сил територіальної оборони нині готують військових за 20 спеціальностями. При цьому навчання проходять не лише представники ТрО, а й військовослужбовці інших складових Сил оборони України.

Система підготовки має багаторівневу структуру. Вона охоплює базову загальновійськову підготовку, фахове навчання військовослужбовців, а також підготовку офіцерів штабів і бригад.

Окрему увагу під час зустрічі приділили впровадженню стандартів і доктрин НАТО. У командуванні зазначили, що Сили ТрО успішно застосовують сучасні підходи Альянсу, адаптуючи їх до реальних умов бойових дій проти російської армії.

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Представники НАТО ознайомилися із системою підготовки українських військових та розвитком безпілотних підрозділів Фото: Сили ТрО ЗСУ

Як змінилися Сили тероборони за час війни

Під час брифінгу українська сторона наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення територіальна оборона пройшла значний шлях розвитку.

Якщо на початковому етапі війни підрозділи ТрО виконували переважно завдання легкої піхоти, то нині вони суттєво розширили свої бойові можливості.

Зокрема, завдяки розвитку безпілотної складової Сили територіальної оборони в кілька разів наростили спроможності з ураження противника.

Представники місії НАТО також окремо цікавилися організацією рекрутингу до підрозділів ТрО, підходами до комплектування особового складу та системою підготовки новобранців.

«Ми тут, щоб не лише допомагати, але й вчитися»

Командувач NSATU генерал-лейтенант Гійом Бопер підкреслив важливість українського бойового досвіду для країн НАТО.

«Ми тут для того, щоб не лише допомагати, але й вчитись», – зазначив генерал-лейтенант.

Спеціальну місію НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) створили в липні 2024 року. Вона координує постачання військової допомоги, матеріально-технічне забезпечення та навчання українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Сили ТрО продемонстрували військовим аташе понад 20 країн систему підготовки до сучасної війни. Іноземні представники ознайомилися з роботою навчального центру, де українських військових навчають застосовувати безпілотники та наземні роботизовані комплекси. Плахута зазначав, що в центрі проходять підготовку також представники Сухопутних військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем.

Також командувач Сил ТрО розповідав про створення двох батальйонів безпілотних систем у кожній бригаді територіальної оборони. За його словами, ці підрозділи забезпечують повітряну розвідку, ураження російських цілей та логістику із застосуванням наземних роботизованих комплексів. Плахута оцінював їхню частку майже в половину бойових спроможностей Сил ТрО.

Крім того, «Главком» писав про зустріч головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з командуванням місії NSATU. Сторони обговорювали потреби української армії та подальшу підтримку з боку Альянсу, зокрема посилення протиповітряної оборони.