Депутат Здовбицької сільради на Рівненщині Василь Захарчук із «Європейської солідарності» декларує повну відсутність доходів – як власних, так і дружини. Водночас грошові заощадження подружжя у готівці з кожним роком зростають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію Захарчука.

У деклараціях за 2017 та 2018 роки Захарчук зазначав по 170 тис. грн річного доходу від підприємницької діяльності. Однак у наступних деклараціях розділ про доходи залишався порожнім. Доходів дружини Алли депутат не декларував узагалі. Водночас грошові заощадження подружжя зростали. У 2024 році Захарчук задекларував 400 тис. грн готівкою, а вже у 2025-му ця сума подвоїлася – до 800 тис. грн. Готівкові заощадження дружини за три роки збільшилися з 20 тис. грн до 300 тис. грн.

За даними «Опендатабот», Захарчуку належить чверть ТОВ «ВВС-ЛТД». До вересня 2025 року фірма була записана на Андрія Карпенчука, помічника нардепа Романа Іванісова. Тепер у неї четверо співвласників по 25%, і Карпенчук серед них.

У 2025 році «ВВС-ЛТД» виграла тендерів приблизно на 23,15 млн грн, а з початку 2026 року вже на 42,58 млн грн. Серед підрядів є ремонт двох харчоблоків у рівненському ліцеї №12 за 18,4 млн грн і ремонт даху Рівненської обласної прокуратури майже за 5 млн грн.

Ще одна фірма депутата, ТОВ «Світ покрівлі буд», у 2024 році виграла два тендери на капремонт покрівель загалом приблизно на 1,9 млн грн. Частки в обох компаніях Захарчук у декларації не вказав.

Василь Захарчук народився 11 січня 1984 року. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю вчитель математики, інформатики. Є членом політичної партії «Європейська Солідарність» від цієї ж фракції у 2020 році став депутатом Здовбицької сільської ради VIII скликання.

У жовтні 2025 року подружжя Захарчуків придбало дві сусідні земельні ділянки по 8,8 сотки в престижному рівненському мікрорайоні «На Щасливому». За кожну, згідно з декларацією, вони заплатили лише по 41 тис. грн. Водночас одну з ділянок уже виставили на продаж за $95 тис.

Як зазначає видання «Четверта влада», є близько гектара землі, якої немає в деклараціях. Це 80 соток сільгоспземлі в Кунині, оформлені через ту саму сільраду, де Захарчук уже був депутатом. Ще 15 соток депутат орендує в громади до 2028 року під свій склад мінеральних добрив, а дружині належать 10 соток у Богдашеві.

За словами журналістів, дружина депутата Алла Захарчук із 2023 року є підприємицею і торгує м’ясом. У березні 2026 року Рівненський міський суд оштрафував її на 34 грн за роботу без касового апарата й фіскальних чеків.