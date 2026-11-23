Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури та відновлення електропостачання в регіонах, які постраждали від російських атак. Учасники визначили першочергові потреби енергосистеми на найближчі тижні та обговорили додаткові рішення для Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами президента, під час наради визначили необхідні регуляторні та адміністративні рішення, потреби в обладнанні, додаткових ресурсах і кадрових змінах.

«Максимально об'єднуємо можливості уряду, державних енергетичних компаній та приватного енергетичного сектору», – наголосив Зеленський.

Президент подякував фахівцям «Укренерго» та ДТЕК за скоординовану роботу над відновленням і захистом енергетичної інфраструктури.

Де обговорили відновлення електропостачання

Прем'єр-міністр Сергій Корецький та міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли президенту про строки відновлення електропостачання в Одесі та Одеській області, Запоріжжі та Запорізькій області, а також на Харківщині, Полтавщині й Сумщині.

Президент обговорив із представниками уряду та енергетичних компаній відновлення електропостачання в регіонах. фото: Zelenskiy / Official

Окремо учасники наради розглянули ситуацію на Дніпропетровщині, де російські удари також створюють додаткові виклики для енергетиків.

За підсумками обговорення визначили конкретні кроки для стабілізації роботи енергосистеми. Водночас Зеленський наголосив, що їхні технічні подробиці поки не розголошуватимуть із міркувань безпеки.

«Деталі зараз непублічні через постійні російські удари та відверте полювання росіян на кожне наше технічне рішення в енергосистемі, яке реально допомагає», – пояснив президент.

Конкретних дат повного відновлення електропостачання в перелічених регіонах у повідомленні глава держави не назвав фото: Zelenskiy / Official

ДТЕК запропонував додаткові рішення для Києва

Окрему увагу під час наради приділили енергетичній ситуації у столиці.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку рішень, які стосуються енергетики Києва, інфраструктури та організації відновлювальних процесів.

Зеленський зазначив, що реалізація цих пропозицій потребуватиме значних зусиль, однак уряд готовий забезпечити максимальну підтримку.

Водночас президент висловив сподівання, що міська влада Києва також сприятиме виконанню всіх необхідних заходів.

«Завдання непрості, але на урядовому рівні – максимум підтримки, і розраховую, що на рівні міської влади кожен крок теж отримає повне сприяння», – заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про серйозні пошкодження ключових електромереж Одеси внаслідок російських атак. За інформацією «Укренерго», пошкоджена інфраструктура не дозволяла передавати споживачам необхідний обсяг електроенергії. Енергетики працювали над відновленням живлення об'єктів критичної інфраструктури, однак ремонт ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Також 14 листопада на Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення. В «Сумиобленерго» повідомляли, що причиною стали систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Строки відновлення електропостачання залежали від безпекової ситуації.

Крім того, ДТЕК за тиждень із 9 до 15 листопада повернув світло понад 1,1 млн родин у чотирьох областях України після російських обстрілів. Компанія продовжує аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.