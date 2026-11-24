Сьогодні, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів селектор. Минулої ночі росіяни зосередились на ударах по Житомирщині – по інфраструктурі розподілу та передачі електрики. Захист спрацював. Були доповіді по ситуації на Дніпровщині – в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах. З електрикою непросто, але залучені необхідні сили для відновлення. Важливо, щоб робота прискорилась. Вдячний усім, хто працює в Одесі та області, ремонтує мережі, забезпечує альтернативні шляхи постачання», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим оновив перелік потреб для захисту Запоріжжя від російських ударів і розраховує на залучення додаткових сил.

«Міністр енергетики України доповів про реалізацію тих кроків, про які ми домовились для збільшення генерації електрики та більш оперативних строків відновлення енергооб’єктів після російських ударів. Окремо була доповідь міністра оборони України про застосування нашої далекобійної зброї та підготовку нових пакетів підтримки від партнерів. Дякую всім, хто з Україною!», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 листопада провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого став захист від російських реактивних безпілотників. Українська розвідка отримала інформацію про обсяги їхнього виробництва, постачання компонентів та плани застосування проти України.