Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо фінансової підтримки на наступний рік

Україні необхідно залучити ще €25 млрд для покриття фінансових потреб у 2027 році. Загалом наступного року державі потрібно щонайменше €115 млрд, із яких €90 млрд Україна розраховує отримати завдяки домовленостям із європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час звернення до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами глави держави, українська влада активно працює з європейськими партнерами над забезпеченням необхідного обсягу фінансування.

«Україні потрібно на наступний рік щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. 45 мільярдів у нас було завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу про підтримку на два роки по 45 мільярдів. Нещодавно ми домовилися про додаткові гроші – додаткові 45 мільярдів», – зазначив Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент пояснив, що Європейська комісія вже представила механізм залучення додаткових коштів. Наразі українська сторона працює над тим, щоб відповідну ініціативу підтримав Європейський Союз.

«Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає 90 мільярдів євро. Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав. 25 мільярдів треба знайти. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо», – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що залучення фінансових ресурсів залишається одним із першочергових завдань центральної влади. За його словами, протягом повномасштабної війни Україні вдається забезпечувати фінансову основу для функціонування держави.

«Це непросто, дуже вагомо, але вже п’ятий рік повномасштабної війни ми забезпечуємо Україні, українцям фінансовий базис, фінансову основу. І це щонайменше 100 мільярдів на рік», – зазначив президент.

Нагадаємо, 18 листопада Європейська комісія запропонувала виділити Україні додаткові €45 млрд у 2027 році. Із цієї суми до €25 млрд планують спрямувати на оборону, а ще до €20 млрд – на бюджетні потреби. Відповідні законодавчі пропозиції мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров представив міжнародним партнерам розрахунки фінансування війни на 2027 рік. Під час переговорів у Брюсселі українська делегація окреслила потреби держави, очікуваний дефіцит фінансування та можливі джерела його покриття.

До слова, Міжнародний валютний фонд оцінив потреби України у додатковому зовнішньому фінансуванні на 2027–2028 роки у $49–51 млрд. Подальші домовленості з Фондом залежать, зокрема, від фінансових гарантій міжнародних партнерів.