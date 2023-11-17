Україна та Німеччина почали переговори про гарантії безпеки
Німеччина долучилася до п’яти інших держав G7, із якими Україна вже розпочала двосторонні переговори
У п’ятницю, 17 листопада, Україна та Німеччина розпочали перший раунд переговорів про двосторонні гарантії безпеки, як це передбачено спільною декларацією, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Українську переговорну групу очолив заступник голови ОП Ігор Жовква.
Він підкреслив роль Німеччини як одного з лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні: «Німеччина – наш надійний партнер та один із лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий»
Під час перших переговорів сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій.
Як зазначається, Німеччина долучилася до п’яти інших держав G7, із якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори.
Зазначимо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили гарантії безпеки для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо. Текст спільної декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України.
Нагадаємо, бюджетний комітет Німеччини призупинив обговорення проекту бюджету на 2024 рік, в якому було закладено кошти, призначені для фінансової підтримки України.
Коментарі — 0