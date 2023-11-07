Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю

Раніше ЗМІ повідомили, що 6-7 листопада Зеленський може відвідати Ізраїль з офіційним візитом

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена

Президент України Володимир Зеленський вирішив не відвідувати Ізраїль сьогодні, 7 листопада, як це нібито було заплановано спочатку. Про це повідомляє The Times of Israel.

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За інформацією видання, таке рішення глава української держави ухвалив після того, як журналісти почали писати про його поїздку до Ізраїлю 6 чи 7 листопада.

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена.

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«Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розкритими обіймами», – наводить видання слова неназваного ізраїльського чиновника.

Раніше повідомлялося, що візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня може не відбутися через те, що інформація про його підготовку потрапила у ЗМІ.

Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ з’явилась інформація, що український президент наступного тижня може відвідати Ізраїль з офіційним візитом.

За даними ізраїльського ЗМІ, між країнами тривають переговори щодо візиту Зеленського. Журналісти зазначили, що глава Української держави ймовірно може прибути до Ізраїлю 6 або 7 листопада.