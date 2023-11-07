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Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю
Раніше ЗМІ повідомили, що 6-7 листопада Зеленський може відвідати Ізраїль з офіційним візитом
фото з відкритих джерел

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена

Президент України Володимир Зеленський вирішив не відвідувати Ізраїль сьогодні, 7 листопада, як це нібито було заплановано спочатку. Про це повідомляє  The Times of Israel.

За інформацією видання, таке рішення глава української держави ухвалив після того, як журналісти почали писати про його поїздку до Ізраїлю 6 чи 7 листопада.

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена.

«Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розкритими обіймами», – наводить видання слова неназваного ізраїльського чиновника.

Раніше повідомлялося, що візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня може не відбутися через те, що інформація про його підготовку потрапила у ЗМІ.

Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ з’явилась інформація, що український президент наступного тижня може відвідати Ізраїль з офіційним візитом. 

За даними ізраїльського ЗМІ, між країнами тривають переговори щодо візиту Зеленського. Журналісти зазначили, що глава Української держави ймовірно може прибути до Ізраїлю 6 або 7 листопада.

Теги: переговори президент Володимир Зеленський Ізраїль

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