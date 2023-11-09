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Лісовий запропонував запровадити у школах Німеччини факультативи з української мови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лісовий запропонував запровадити у школах Німеччини факультативи з української мови
фото: nus.org.ua

Міністерство переконане, що таке рішення підтримає школярів і школярок, а також дасть їм змогу зберегти національну ідентичність

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий запропонував німецьким партнерам внести українську мову до переліку іноземних, які вивчають у німецьких школах. Про це повідомляє пресслужба  МОН.

8 листопада Оксен Лісовий разом із федеральною міністеркою освіти та досліджень Німеччини Беттіною Штарк-Ватцінгер підписали Декларацію «Про наміри щодо співробітництва у сфері науки, технологій та інновацій» і обговорили деталі співпраці.

Зокрема, більша частина ключових напрямів взаємодії базується на співробітництві в науковій і дослідницькій сфері, а також партнерстві між німецькими й українськими університетами.

Крім того, міністр освіти і науки Оксен Лісовий запропонував німецьким партнерам створити у своїх закладах освіти факультатив з української мови. На цих заняттях українські діти, які вимушено переїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, зможуть додатково вивчати рідну мову. У МОН переконані, що таке рішення підтримає школярів і школярок, а також дасть їм змогу зберегти національну ідентичність.

«Ця домовленість також є фундаментом для укладання нової угоди у сфері науки, технологій та інновацій між Україною та Німеччиною вже наступного року», – зазначили в міністерстві.

Раніше міністр Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі.

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Теги: росія міністр Алі Сов Оксен Лісовий Німеччина мова

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