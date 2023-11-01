Кулеба вирушив з візитом до Берліна

У Німеччині Кулеба матиме міністерську зустріч щодо вступу України до Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив у відрядження до Німеччини. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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«Лечу в Німеччину на дуже важливу міністерську конференцію про майбутнє Європейського Союзу. Про те, як має змінитися Європейський Союз у зв'язку з набуттям членства Україною та іншими державами. І це дуже добре, що нас хочуть чути. Я завжди казав, що Україна є першокласною державою і вона буде першокласним членом Європейського Союзу», – сказав очільник Кулеба.

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На камеру очільник МЗС показав статуетку ведмедя, яка є символом Берліна.

«І думаю, те, що в мене є такий оптимістичний ведмедик... це допоможе», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що до кінця тижня з'являться хороші новини щодо вступу в ЄС.

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Як повідомлялося раніше, Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

Найімовірніше Україна зможе стати членом Європейського Союзу ближче до 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ.