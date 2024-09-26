Ізраїль відмовився від тимчасового перемир'я з «Хезболлою»

Ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута

Очільник ізраїльського МЗС відхилив пропозиції Сполучених Штатів і Франції щодо 21-денного припинення вогню в Лівані

Сполучені Штати Америки та Франція запропонувала Ізраїлю тимчасово припинити вогонь у Лівані. Однак глава МЗС Ісраель Кац відмовився від пропозиції. Про це повідомляє Reuters.

Кац відхилив пропозиції Сполучених Штатів і Франції щодо 21-денного припинення вогню в Лівані.

«На півночі не буде припинення вогню... Ми продовжуватимемо боротися з терористичною організацією «Хезболла» всіма нашими силами до перемоги та безпечного повернення жителів півночі до своїх домівок», – заявив Кац.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тим часом опублікував свою заяву. В ній говориться, що він наказав військовим продовжувати бої повною силою відповідно до оперативних планів.

«Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відповів», – йдеться в заяві його офісу.

Невдовзі після публікації заяви ізраїльські військові заявили, що розпочали нову хвилю авіаударів по об’єктах «Хезболли» в Лівані.

Нагадаємо, ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута в районі Харет Хрейк, внаслідок якого було повністю зруйновано житловий будинок. Загинуло семеро людей, включаючи високопоставленого командира «Хезболли» Фуада Шукра. У серпні лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що дії Ізраїлю «перейшли всі червоні лінії» і відповідь на подібну атаку буде здійснена найближчим часом. В Ізраїлі, у свою чергу, попередили, що будь-які дії агресії проти Ізраїлю можуть призвести до масштабних руйнівних наслідків для Лівану.

Як повідомлялося, Париж і Вашингтон незабаром представлять план щодо врегулювання ситуації в Лівані, який передбачає тимчасове припинення вогню на 21 день.

До слова, «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено.