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СБУ затримала агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ затримала агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві
Для вчинення теракту розвідка Росії дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала «легких» заробітків
фото: пресслужба СБУ

За даними контррозвідки СБУ, метою окупантів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян

Правоохоронці затримали агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві. Вони - мешканці Запоріжжя. Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Повідомляється, що Служба безпеки та Національна поліція запобігли теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ.

«За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України», – йдеться у повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, метою окупантів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

Для вчинення теракту розвідка Росії дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала «легких» заробітків у Telegram-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

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Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати «контрольне» завдання російської спецслужби
фото: пресслужба СБУ

«Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували «скинути» дівчині напередодні теракту», – розповіли в СБУ.

Встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

«До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати «контрольне» завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя», – додали в українській спецслужбі.

Затримання агентів РФ

Контррозвідники СБУ затримали обох зрадників «на гарячому»
Контррозвідники СБУ затримали обох зрадників «на гарячому»
фото: пресслужба СБУ

Щоб запобігти злочину контррозвідники СБУ затримали обох зрадників «на гарячому», коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків, яких підозрюють у підпалюванні об’єктів «Укрзалізниці» на замовлення спецслужб РФ. За даними слідства, представник спецслужб РФ завербував 20-річного жителя Одеси та запропонував за грошову винагороду підпалювати релейні шафи автоблокування та підстанції. Молодик погодився та залучив ще двох своїх знайомих віком 24 та 20 років із Білгород-Дністровського району.

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Теги: теракт СБУ Київ ГРУ

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