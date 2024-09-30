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Візит Сибіги до Угорщини: МЗС назвало мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Візит Сибіги до Угорщини: МЗС назвало мету
Візит Сибіги є частиною регіонального турне новопризначеного міністра
фото з відкритих джерел

Сибіга та Сійярто обговорять реалізацію спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури та захисту прав національних меншин

У Будапешті очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрінеться з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто. Там вони проведуть двосторонні переговори. Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Під час зустрічі йтиметься про розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури та захисту прав національних меншин.

Також планується обговорення євроінтеграційного курсу України, її вступу до НАТО та формули миру як шляху до завершення російської агресії. Після перемовин очільники МЗС зроблять заяви для преси.

Візит Сибіги є частиною регіонального турне новопризначеного міністра, метою якого є зміцнення добросусідських відносин і просування України до членства в ЄС та НАТО.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит до країни очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги. За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт цього тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

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Теги: Андрій Сибіга Сійярто Угорщина Будапешт дипломатія МЗС

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