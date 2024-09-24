«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН

«Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру», – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ООН стає неефективною організацією та «насилу виконує свою місію засновника». Про це повідомляє Укрінформ.

«Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом «світ більший п'яти» (постійних членів РБ ООН, – «Главком»), сьогодні нам потрібні все більше і більше», – сказав Ердоган.

Президент додав, що Туреччина збільшуватиме зусилля, аби припинити війну в Україні:

«Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру. Оскільки гонка озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України».

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.

Також Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Президент зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.