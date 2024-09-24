Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН
Реджеп Таїп Ердоган висловився про війну в Україні
фото з відкритих джерел

«Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру», – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ООН стає неефективною організацією та «насилу виконує свою місію засновника». Про це повідомляє Укрінформ.

«Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом «світ більший п'яти» (постійних членів РБ ООН, – «Главком»), сьогодні нам потрібні все більше і більше», – сказав Ердоган.

Президент додав, що Туреччина збільшуватиме зусилля, аби припинити війну в Україні:

«Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру. Оскільки гонка озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України».

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.

Також Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Президент зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Україна США війна росія ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Призваний на військову службу за контрактом, солдат Богдан Лисий служив стрільцем
На фронті загинув хоробрий 21-річний стрілець. Згадаймо Богдана Лисого
Сьогодні, 09:00
Окупанти активно будують оборонні фортифікації навколо Білгорода та мінують гідроспоруди загального й спеціального призначення
Російські війська замінували дамби на Білгородщині
19 вересня, 17:05
Єлизавета Ясько
«Я більше до Грузії не їжджу». Єлизавета Ясько про помилку Саакашвілі і нову реальність у «Слузі народу» Інтерв'ю
19 вересня, 13:35
Міноборони повідомили про нову функцію у додатку
У застосунку «Армія+» з'явилася нова функція (відео)
14 вересня, 12:53
Фото уражених мостів на Курщині, зроблені у середині і наприкінці серпня
Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото
14 вересня, 12:12
Климент, митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України, постраждав від нападників біля Михайлівського монастиря
У Києві невідомі побили митрополита Климента: поліція відреагувала
11 вересня, 09:46
Бойовий безпілотник Anka-3 здійснив перший політ з боєприпасами
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)
2 вересня, 19:57
Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів
Прем’єр Нідерландів оголосив про допомогу Україні на понад 200 млн євро
2 вересня, 17:33
Ексміністра було прооперовано після поранення
Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
29 серпня, 08:47

Політика

Іран відхилив прохання «Хезболли» про напад на Ізраїль – Axios
Іран відхилив прохання «Хезболли» про напад на Ізраїль – Axios
«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН
«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН
Напередодні виборів поліція Німеччини всерйоз взялась за безпеку політиків
Напередодні виборів поліція Німеччини всерйоз взялась за безпеку політиків
«Хезболла» атакувала Ізраїль 270 ракетами (відео)
«Хезболла» атакувала Ізраїль 270 ракетами (відео)
У США поруч із Зеленським з'явився впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації (фото)
У США поруч із Зеленським з'явився впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації (фото)
Союзники України планують сконтактувати з Путіним перед самітом G20 – Bloomberg
Союзники України планують сконтактувати з Путіним перед самітом G20 – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
57K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
13K
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
13K
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua