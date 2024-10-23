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Туреччина планує витратити рекордну суму на оборону – Middle East Eye

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина планує витратити рекордну суму на оборону – Middle East Eye
Туреччина планує збільшити видатки на свою оборону
фото із відкритих джерел

Бюджет Туреччини на оборону та безпеку зріс до рекордних $47 млрд

Міністерство оборони Туреччини оголосило про значне збільшення витрат на оборону у 2025 році через нестабільність у регіоні. Військовий бюджет Туреччини на 2025 рік становитиме $47 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2024 році. Про це пише Middle East Eye. 

Минулого тижня віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз заявив, що країна планує витрати на сферу оборони $47 млрд, тобто 1,61 трильйона турецьких лір. Такої позначки державні оборонні витрати сягнули вперше в історії країни. 

Видання зазначає, що окрім нестабільної ситуації, Туреччина прагне залишатися важливим гравцем на Близькому Сході та мати власні засоби для підтримки сил стримування.

«Туреччина витрачає значні кошти на розширення власної оборонної промисловості, яка з кожним роком стає все більш незалежною від іноземної продукції», – констатує Middle East Eye. 

Запропонований бюджет уже підписав президент Реджеп Таїп Ердоган, його подано на розгляд комітету з 22 жовтня. Затверджений результат набуде чинності протягом місяця.

Як пише defence-ua, саме на оборонний аспект буде витрачено близько $26 млрд, решта грошей, близько $20 млрд, піде на фінансування внутрішньої безпеки країни. Для порівняння, оборонний бюджет Туреччини у 2024 році становив $40 млрд, а у 2023 році дорівнював лише $15 млн.

Разом із цим влада країни дає невтішні прогнози про дефіцит у загальному бюджеті Туреччини у розмірі майже $55 млрд, тобто 1,9 трлн турецьких лір. За розрахунками доходи країни сягають 12,8 трлн турецьких лір, водночас витрачається 14,7 трлн турецьких лір. У 2023 році ВВП країни становило 4,3%, натомість у 2025 році прогнозується спад до 3.1%.

Виділені кошти зможуть покрити витрати на протиповітряну оборону, зокрема на ракети типу Hisar і Siper, забезпечать можливість закуповувати винищувачі Eurofighter, а 40 таких літаків можуть обійтись у 10 млрд євро. Ще більше коштів може піти на модернізацію 79 старих та закупівлю нових F-16 у версії Block 70, які мають оголошену граничну вартість у $23 млрд.

Також повідомлено, що Туреччина планує виділити велику частку на виробництво власної зброї, наприклад на безпілотний винищувач Kızılelma, який вже активно проходить випробування та наближається до серійного виробництва.

А також проєкт національного винищувача KAAN, яких планується замовити 300 одиниць з постачанням з 2028 року. Туреччина має військові операції, наприклад, у Сирії та Іраку, тож повинна бути готовою до відкритого збройного конфлікту. Наприклад, міністр закордонних справ Туреччини зробив заяву по телебаченню країни про підготовку до ізраїльсько-іранської війни.

Нагадаємо, Туреччина демонструє вражаючі результати у виробництві безпілотників. Кількість дронів у Туреччині досягла 68,6 тис. одиниць, а сертифікованих пілотів БПЛА – 1,536 млн осіб. Такі дані озвучив міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадір Уралоглу.

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Теги: Туреччина бюджет військові фінансування влада винищувач

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