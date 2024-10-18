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Адвокат пояснив, чому Росія часто повертає розчленовані тіла українських полонених

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Адвокат пояснив, чому Росія часто повертає розчленовані тіла українських полонених
Адвокат про теракт у Оленівці: «Так, це робиться навмисно. Це робиться для того, щоб приховати сліди військових злочинів»
фото: Carol Guzy / Zuma Press

«Російська влада всіляко не зацікавлена ​​в тому, щоб достовірні причини смерті стали відомі родичам в Україні»

Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур. Про це заявив засновник проєкту «Пошук.Плен», адвокат Микола Полозов, повідомляє видання «Точка».

Полозов прокоментував нещодавню статтю Washington Post, в якій родичі загиблого бійця «Азов» Олександра Іщенка розповіли, що російська влада зробила все для того, щоб неможливо було встановити причину смерті. Тіло було розчленоване і в такому стані, що вже неможливо було провести медекспертизу, йдеться у новині.

За словами Полозова, подібних випадків є багато, коли неможливо встановити причину смерті через стан тіла, який передала російська сторона. Водночас правозахисники розуміють, в яких умовах утримують військовополонених та цивільних заручників.

«Ми знаємо практики, які застосовують російська влада – це побиття, тортури, їх морять голодом і так далі. Звісно, ​​серед полонених є певний відсоток людей, які цього не витримують і гинуть. Звичайно, російська влада всіляко не зацікавлена ​​в тому, щоб достовірні причини смерті стали відомі родичам в Україні», – наголосив правозахисник.

Адвокат зауважив, що всі памʼятають теракт у Оленівці, де загинуло багато військовополонених. «Так, це робиться навмисно. Це робиться для того, щоб приховати сліди військових злочинів, жорстокого, нелюдського поводження з військовополоненими», – підкреслив Полозов. Він додав, що це має бути окремим предметом розслідування Міжнародного кримінального суду, оскільки жорстоке поводження з полоненими – це очевидний військовий злочин.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Як повідомлялося, пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні. 

«Ця смерть – черговий акт звірства РФ по відношенню до військовополонених азовців. Країна-окупант вкотре підтвердила, що вона не рахується з жодними принципами моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час, як 12-та бригада «Азов» поповнює обмінний фонд російськими полоненими і дотримується усіх правил їхнього утримання, Росія кожен день катує і вбиває наших бійців», – йдеться у повідомленні. 

У копії свідоцтва про смерть, що видали в РФ, датою смерті захисника вказано 22 липня 2024 року. Медичне свідоцтво видане на три дні пізніше – 25 липня 2024 року. У документі написано «причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів, тканин трупа».

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Теги: адвокат Микола Полозов росія теракт розслідування злочин влада полон правозахисники

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