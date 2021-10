В Україну прибув глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві, йдеться у повідомленні глави Пентагону на сторінці в Twitter.

«Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України – і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії», – написав він.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT