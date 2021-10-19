В Україну прибув глава Пентагону

Після переговорів із міністром оборони України відбудеться спільний брифінг

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві, йдеться у повідомленні глави Пентагону на сторінці в Twitter.

«Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України – і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії», – написав він.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

На зустрічі українського міністра оборони і голови Пентагону обговорюватимуть «порядок практичної реалізації досягнутих домовленостей і перспективи двосторонньої співпраці, прогрес імплементації оборонної реформи в нашій державі, покликаної на реалізацію євроатлантичних прагнень України, та питання безпеки в Чорноморському регіоні».

Орієнтовно о 12:45 заплановане проведення спільного брифінгу.

Відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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