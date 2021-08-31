Зеленський прибув у Пентагон

Главу української держави зустрів міністр оборони США Остін Ллойд

У вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває із офіційним візитом у США, прибув до Пентагону, де у нього розпочалася зустріч із главою Міноборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомили в Telegram-каналі Україна24.

Главу держави на цій зустрічі супроводжує міністр оборони України Андрій Таран.

Як повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров, під час цієї зустрічі передбачається підписання великої оборонної Угоди.

Нагадаємо, однією з головних тем, які будуть обговорювати президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Джо Байден на зустрічі 1 вересня, стане можливість приєднання американської сторони до вирішення питань щодо деокупації Донбасу і Криму.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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