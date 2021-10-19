Міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв

Остін підтвердив незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вшанував пам’ять загиблих українських військових. Так розпочався візит глави Пентагону до столиці України 19 жовтня.

«Високоповажних гостей на території Міністерства оборони України зустрів очільник відомства Андрій Таран. У Залі пам’яті захисників України іноземна делегація вшанувала українських воїнів, які ціною власного життя виборювали волю та незалежність нашої держави від підступного російського окупанта», – повідомив пресцентр Міноборони.

Також Андрій Таран і Ллойд Остін поклали квіти до Стели з Дзвоном пам’яті.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. У ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.



