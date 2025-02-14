США стануть провідним постачальником нафти і газу до Індії

Також Індія та США домовилися про створення масштабного торговельного маршруту

США стали ключовим постачальником нафти і газу до Індії. Про це розповів президент Трамп за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді.

Крім того, сторони домовилися про створення масштабного торговельного маршруту, який пролягатиме через Ізраїль та Італію.

Також США збираються збільшити військові продажі Індії на багато мільярдів доларів. За словами Трампа, Сполучені Штати на шляху завершення угоди для того, щоб остаточно забезпечити Індію стелс-винищувачами F-35.

На пресконференції з Моді Трамп зачепив тему України. Він вважає, що війна почалася через бажання України потрапити до НАТО.

Ще до Путіна казали, що Україна не може бути в НАТО. Я насправді вважаю, що це причина, через яку почалась війна. Байден це казав, і Зеленський це казав. Але задовго до путіна вони казали, що не можна допустити, щоб Україна стала частиною НАТО. Я починаю з цієї точки зору. Якщо вони зможуть укласти угоду, де зможуть це зробити – добре.

Нагадуємо, після закінчення війни США хочуть мати свою частку в українській економіці. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Business.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його», – сказав він.

Президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.