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Віцепрезидент США пригрозив Зеленському через «обливання брудом» Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Віцепрезидент США пригрозив Зеленському через «обливання брудом» Трампа
Джей Ді Венс пригрозив, що слова українського президента можуть мати зворотний ефект
фото: Reuters

Раніше президент України заявив, що Дональд Трамп живе в «дезінформаційному просторі»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг президента України Володимира Зеленського від висловлювань на адресу американського президента Дональда Трампа. Політик заявив, що публічне «оббріхування» Трампа призведе лише до зворотного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

«Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ, кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жорстокий спосіб боротьби з цією адміністрацією», – сказав він

Венс заявив, що Зеленський отримував «погані поради» щодо того, як поводитися з новою адміністрацією, і протягом останніх трьох років йому говорили, що він не може зробити нічого поганого.

Раніше Зеленський заявив, що Трамп живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США

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