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Арсеній Яценюк Експремʼєр України, голова Київського безпекового форуму

Спецоперація Кремля. Як воєнний злочинець Путін отримав публічне схвалення Трампа

glavcom.ua
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Після підтримки Путіна Трампом, в України можуть з'явитися проблеми
фото: AP

Російський диктатор використовує американського вчителя для зміцнення позицій?

Путін зухвало бомбардує Україну у відповідь на першу офіційну поїздку спецпредставника президента США до Москви. Саме до Москви, а не до Києва.

Це – спецоперація Росії з перегравання адміністрації Дональда Трампа. Передача американського заручника – це те, що важливо для президента США.

Сам факт повернення американського громадянина вітаю. Наших би всіх повернули так.

Замість воєнний злочинець Путін отримав публічне схвалення від Трампа на увесь світ і підтвердив правильність свого підходу: перечекати, переграти і у результаті перемогти у найважливішому для себе – у війні з Україною.

І ця його перемога означала б програш усього Заходу.

Від Євросоюзу, Групи Семи і України потрібні неймовірні зусилля під час візиту американської делегації до Києва, «Рамштайна», на Мюнхенську безпекову конференцію, аби не допустити нової Мюнхенської змови. Вона матиме катастрофічні наслідки для України, Європи і всього світу.

Іншого шляху, ніж військова і фінансова допомога Україні, гарантії безпеки, санкції проти РФ і тих, хто її підтримує, позбавлення нафтових та газових доходів, – не існує.

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Джерело
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Теги: санкції путін злочинець війна Україна США Дональд Трамп Європа

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