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Мер Києва вручив нагороду меру Мюнхена Дітеру Райтеру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мер Києва вручив нагороду меру Мюнхена Дітеру Райтеру
Віталій Кличко вручив Дітеру Райтеру нагрудний знак «За сприяння обороні Києва»
фото: Віталій Кличко, Facebook

Сьогодні, 14 лютого мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером німецького міста Мюнхен Дітером Райтером. Про це Кличко повідомив у Facebook.

Мер столиці висловив співчуття у звʼязку з терактом, що стався в Мюнхені напередодні конференції з безпеки.

Під час зустрічі Кличко та Райтер також обговорили подальшу співпрацю міст-побратимів.

«Подякував Дітеру за допомогу, яку Мюнхен надав Києву за час повномасштабної війни. Понад 200 одиниць техніки: зокрема, понад 100 автобусів, 24 швидких, 14 пожежних та інші спецавтомобілі», – сказав мер Києва.

Мери Києва та Мюнхена обговорили подальшу співпрацю міст-побратимів
Мери Києва та Мюнхена обговорили подальшу співпрацю міст-побратимів
фото: Віталій Кличко, Facebook

Кличко нагадав, що у березні 2022-го Мюнхен був одним з перших міст, які відправили гуманітарну допомогу Києву та Україні. Місто-побратим, його жителі та місцева влада продовжують підтримувати Україну. З цієї нагоди Віталій Кличко вручив Дітеру Райтеру нагрудний знак «За сприяння обороні Києва».

Віталій Кличко вручив Дітеру Райтеру нагрудний знак «За сприяння обороні Києва»
Віталій Кличко вручив Дітеру Райтеру нагрудний знак «За сприяння обороні Києва»
фото: Віталій Кличко, Facebook

Окрім цього, мер Києва візьме участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції. Там відбудеться зустріч з керівником відомства федерального канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом, мером Варшави Рафалом Тшасковським.

Також Кличко відвідає захід, який традиційно збирає німецьке видання Bild для неформального спілкування європейських і світових політиків-учасників конференції.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко взяв участь у форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення», де заговорив про завершення війни, вибори у країні та ймовірність громадянського протистояння під час цих подій. Мер Києва вважає, що закінчення бойових дій може статися дуже скоро, проте компромісні домовленості можуть бути настільки болючими для суспільства, що їх важко буде назвати позитивними. 

 

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Теги: Віталій Кличко місцева влада влада Київ Мюнхенська конференція з безпеки

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