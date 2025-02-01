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В авіакатастрофі у Філадельфії загинули дитина, її матір та ще п’ятеро людей: подробиці

Ірина Бура
glavcom.ua
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В авіакатастрофі у Філадельфії загинули дитина, її матір та ще п’ятеро людей: подробиці
фото: Northjersey

Медично-евакуаційний літак перевозив дитину, яка нещодавно завершила лікування в лікарні Шрайнерс

На борту медично-евакуаційного літака, що розбився в п’ятницю на північному сході Філадельфії (США), перебували шестеро громадян Мексики, вони загинули. Також загинула одна людина на землі. Про це повідомляє АР. 

Медичний транспортний літак Learjet 55, який експлуатувала авіакомпанія Jet Rescue Air Ambulance, перевозив дитину, яка нещодавно завершила лікування в лікарні Шрайнерс, її матір і ще чотирьох осіб. 

За словами представника Jet Rescue Air Ambulance, дитину везли додому. Кінцевим пунктом призначення рейсу було мексиканське місто Тіхуана.

Літак був зареєстрований у Мексиці, де базується Jet Rescue. Компанія здійснює польоти і в Мексиці, і в США. 

Компанія заявила, що екіпаж був досвідченим, усі, хто бере участь у таких польотах, проходять ретельну підготовку.

За словами мера Філадельфії Шерель Паркер, окрім шести людей на борту літака, також загинула одна людина, яка перебувала на землі в момент його падіння. Ще 19 осіб постраждали.

Триває розслідування.

Нагадаємо, літак при падінні зачепив кілька будівель і автомобілів. Він впав біля торгового центру у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта після 6 вечора за місцевим часом у Філадельфії.

Авіатроща сталася за кілька днів після того, як пасажирський літак American Airlines зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk поблизу національного аеропорту Рейгана, тоді загинули 67 людей.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

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Теги: США авіакатастрофа літак розслідування місто дитина

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