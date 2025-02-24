Зеленський «накричав» на міністра фінансів США, коли побачив угоду про копалини – FT

Раніше Дональд Трамп звинувачував українську сторону в тому, що та нібито «досить грубо» поводилася з американським міністром фінансів

Журналісти описують, як «за важкими позолоченими дверима» офісу Зеленського спалахнула напруженість щодо угоди про копалини

Президент Володимир Зеленський кричав на міністра фінансів США Скотта Бессента під час візиту останнього до Києва 12 лютого, коли той представив йому документ угоди, яку США вимагають підписати для продовження підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

«Боротьба Зеленського за міжнародну підтримку була повною мірою продемонстрована під час нещодавньої зустрічі тет-а-тет з посланцем Трампа за важкими позолоченими дверима його київського офісу, де спалахнула напруженість щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України. Низький голос, що кричав зсередини, був безпомилковим», – пише видання.

«Він був дуже розлючений», – сказав співрозмовник про українського президента.

Зеленський конфліктував зі Скоттом Бессентом через деталі пропозиції, яка вимагала 50% прав на рідкісноземельні та критично важливі мінерали країни, щоб відшкодувати 500 мільярдів доларів – ціна за минулу військову допомогу, яку Трамп взяв із повітря. Високопоставлені українські посадовці повідомили Financial Times, що Бессент також вимагав від Зеленського підписати угоду тут же.

Видання зазначає, що понад тиждень після цього угода все ще залишалась непідписаною.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. «І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.