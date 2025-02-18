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Микола Княжицький Народний депутат України

Мюнхенська конференція відкрила правду

glavcom.ua
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс у Мюнхені нарешті пробудив Європу?
фото: Reuters

Україна своєю боротьбою фактично виграє для Європи час

Виступ віцепрезидента США на Мюнхенській конференції нарешті відкрив європейцям просту істину: безпека Європи – це її власна відповідальність.

Україна своєю боротьбою фактично виграє для Європи час, щоб вона могла прокинутися від сну безвідповідальності й нарешті почати займатися власною безпекою.

Дональд Трамп вже заявив, що Європа має самостійно дбати про свої «європейські війни». Китай відкрито дивується безпорадності континенту, який за три роки практично нічого не зробив для власної оборони та відсічі агресії проти Європи і її цінностей.

Вже зараз очевидно, що запланований саміт у Саудівській Аравії між Росією та США не дасть жодних результатів через кардинально різне розуміння цієї війни її учасниками.

США, умовно кажучи, можуть спробувати торгуватися з Путіним щодо територій, але для нього ця війна ніколи не була війною за територію. Росії вистачає своїх земель і без України.

Повномасштабне вторгнення почалося не з «українського питання», а з ультиматумів Заходу наприкінці 2021 року: «НАТО має забрати свої манатки і повернутися до кордонів 1997 року». Саме кордони НАТО, а не кордони України, були початковою переговорною позицією Путіна.

Тому будь-які компроміси з Кремлем – це компроміси не лише щодо України, а щодо всієї Європи, включно з «друзями» в Угорщині, Словаччині та польськими фермерами, яких «кордони НАТО 1997 року» зачеплять у першу чергу.

Три роки великої війни Європа намагалася пристосувати своє мирне життя до нових реалій.

Тепер, коли вона може залишитися без американської «парасолі», ми нарешті бачимо перші ознаки пробудження: обговорення відправки військ до України, можливість запровадження надзвичайного стану у Німеччині, зростання військових бюджетів.

Все це відбувається із запізненням у три роки – але краще зараз, ніж ніколи.

Раптом з’ясувалося, що справжній щит Європи – це не міфічні американські «морські котики», а реальні українські солдати й офіцери.

І європейське майбутнє набагато більше залежить від здатності України боротися, ніж від будь-якого саміту у Саудівській Аравії.

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Джерело
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Теги: росія саміт війна Китай Європа Дональд Трамп Україна Мюнхенська конференція з безпеки

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Микола Княжицький

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