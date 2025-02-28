США вимагають вибори? Український дипломат пояснив, у чому помиляється Вашингтон

«Будь-хто, хто може бути гіпотетично обраним замість Зеленського, займе таку ж позицію, як він»

Проведення виборів не змінить жодної ситуації в Україні. Будь-хто з потенційних президентів може мати таку ж позицію до російсько-української війни, що й нинішній глава держави Володимир Зеленський. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів експосол України у США Володимир Єльченко.

Як зазначив Єльченко, вибори в Україні, а також легітимність президента мають право обговорювати лише українці, оскільки це внутрішні питання.

«До цих питань належить і рейтинг Зеленського, який озвучив Трамп. Усі ці питання можуть і мають обговорювати лише українці. Бо інакше це відверте втручання у наші внутрішні справи. Більше того, скажу вам відверто, не зовсім розумію логіку тих радників Трампа, які йому це все написали озвучити, що він каже про Україну і її президента», – каже він.

Дипломат наголосив, що американцям не варто розраховувати побачити при владі президента, який погодиться піти на поступки США.

«Я намагаюся уявити найгірший сценарій. Хоча не вірю, що американці можуть вважати без підказки з Кремля, що в Україні може бути обраний президентом такий собі колективний Медведчук, який піде на поступки, і тоді Трамп зможе закінчити цю війну. Це абсолютно нереально. Будь-хто, хто може бути гіпотетично-теоретично обраним замість Зеленського, займе таку ж позицію, як і нинішній президент, і вона може комусь не подобатися», – каже експосол.

Водночас експосол пояснив, що розвідка США теж може помилятися у питанні «колективного Медведчука».

«Так, їх розвідка працює в принципі не те, щоб непогано, а краще за всі розвідки світу, але тим не менше вони також можуть помилятися. Якщо вони мають таку інформацію, про що я сказав раніше, зокрема про колективного Медведчука, то їм треба довести, що це абсолютно неправда. Це мені нагадує обіцянки Медведчука Путіну про те, що вони візьмуть «Київ за три дні» і що українці будуть російські війська з квітами і з хлібом зустрічати. Ми з вами побачили результат таких обіцянок», – пояснив він.

Єльченко вважає, що американській стороні потрібно пояснювати: вибори не поміняють ситуацію. Серед можливих способів дипломат називає візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Вашингтона.

«Існує безліч каналів, як доносити інформацію американській стороні. Зокрема, це може бути і візит міністра закордонних справ України до Вашингтона. Зрештою, там працює наше посольство, є на місці посол Оксана Маркарова. І на цьому рівні можна працювати, навіть не залучаючи найвищих посадових осіб України», – додав дипломат.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що не ображається на американського лідера Дональда Трампа за слова про «диктатора без виборів».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України.