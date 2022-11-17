Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція
Петиція вже набрала понад 17 тис. голосів
На сайті президента України з’явилася петиція з вимогою позбавити звання Героя України одного з лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойка, який підтримував агресію Росії проти України.
Відомо, що Бойко досі має звання Героя України. Це звання йому присвоїв Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. В указі це сформульовано так: за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю.
Петиція вже набрала понад 17 тис. голосів.
Нагадаємо, нардепа Юрія Бойка, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.
Речник нардепа відповів, що 63-річний Бойко «взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня», а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.
У червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України.
Коментарі — 0