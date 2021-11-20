Укрексімбанк проведе повторне внутрішнє розслідування через напад на журналістів

Наглядова рада Укрексімбанку ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування щодо нападу на журналістів «Схем»

Наглядова рада Акціонерного товариства «Укрексімбанк» 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування щодо нападу на журналістів «Схем» і відхилила їх. Про це пише «Радіо Свобода».

Наглядова рада незадоволена результатами перевірки, тому ініціювала проведення повторного розслідування дій своїх колишніх працівників.

Зазначається, що «не всі факти були адекватно досліджені та висновки щодо них, відповідно, неадекватні».

Перевірка тривала місяць і стосувалася дій голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, директора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осипова.

У наглядовій раді повідомили, що наразі «фіналізують подальші кроки» для проведення нового розслідування.

Нагадаємо, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, який 4 жовтня за наказом Голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосував силу проти журналістів програми «Схеми» в його робочому кабінеті, звільнили.

Як стало відомо, після нападу на журналістів «Схем» два посадовці поновилися на посадах. Лише у жовтні їм оголосили підозру у справі. За даними ЗМІ, наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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