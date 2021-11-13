Напад в «Укрексімбанку»: нападників на «Схеми» таки звільнили

Після «тріумфального» повернення експрацівників банку попросили на вихід

Директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова, який 4 жовтня за наказом Голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосував силу проти журналістів програми «Схеми» в його робочому кабінеті, звільнили.

Таке рішення одностайно ухвалило правління акціонерного товариства «Укрексімбанк» на основі рекомендацій, винесених у п’ятницю ввечері на позачерговому засіданні наглядової ради банку.

Цьому передував резонанс, який виник у ЗМІ та соцмережах після публікації новини про те, що двох нападників на журналістів було поновлено на посадах, а також публікації відео, на якому директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов повертається у банк у супроводі овацій працівників фінустанови.

Рішенням правління банку, на основі рекомендацій Наглядової ради, окрім Тельбізова, також звільнено і іншого учасника нападу, начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, повідомляє пресслужба банку.

«Вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І.Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку та став предметом обурення громадськості, (рада) прийняла одностайне рішення звернутись до Правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І.Г. та Осіповим О.Л.», – сказано в повідомленні.

Напередодні Укрексімбанк оплесками зустрів посадовця, який ламав руки оператору (відео).

Нагадаємо, раніше «Укрексімбанк» пояснив, чому поновив на посаді нападників на журналістів.

Як стало відомо, після нападу на журналістів «Схем» два посадовці поновилися на посадах. Лише у жовтні їм оголосили підозру у справі. За даними ЗМІ, наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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