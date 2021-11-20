«Вагнергейт». Кличко жорство відреагував на скандальний ефір із Бурбою

Мер Києва переконаний, що суспільство має отримати відповіді на запитання, що прозвучали щодо зриву спецоперації з затримання «вагнерівців»

Суспільство має отримати відповіді на запитання, що прозвучали щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців». Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Справді шокуюча інформація про «вагнергейт» у програмі Савіка Шустера… І суспільство має отримати відповіді на ті твердження і ті запитання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було», – наголосив Кличко.

«Йдеться про державну безпеку нашої країни. Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники», – написав мер Києва.

Нагадаємо, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.