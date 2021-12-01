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    Зеленський виступає у Раді з посланням (наживо)

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    Відповідно до соцопитування, більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти - Зеленський виступає у Раді з посланням (наживо)

    Відповідно до соцопитування, більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти

    фото: president.gov.ua

    Звернення президента України до Ради передбачено Конституцією та відбувається щороку

    Сьогодні, 1 грудня, президент Володимир Зеленський виступає із щорічним посланням до Верховної Ради. Серед тем традиційного звернення до парламентарів – ситуація всередині країни та становище України на міжнародній арені.

    Зеленський 22 листопада надіслав спікеру парламенту Руслану Стефанчуку свою пропозицію виступити в Раді 1 грудня. Пізніше речник голови держави Сергій Никифоров підтвердив такий намір Зеленського.

    Раніше нардеп від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев розповів про що президент Володимир Зеленський планує говорити у середу під час послання до Верховної Ради.

    Під час погоджувальної ради у парламенті 29 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав народних депутатів «дотримуватися високого рівня культури» під час звернення Володимира Зеленського.

    «Ми сподіваємося, що всі колеги по парламенту дотримуватимуться в цьому випадку регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури, бо ми вже неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей», — зазначив Корнієнко.

    У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту, через що рух у центрі Києва сьогодні перекриють.

    Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко допустив можливе блокування проходів до Ради вранці 1 грудня і заявив, що учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень.

    Також глава уряду Денис Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту.

    Нагадаємо, організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського.


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    Теги: депутат Володимир Зеленський президент
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    Зеленський виступає у Раді з посланням (наживо)