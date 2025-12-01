Головна Країна Політика
Уряд дозволив прифронтовим компаніям бронювати всіх працівників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уряд дозволив прифронтовим компаніям бронювати всіх працівників
Соболев повідомив, що за програмою «єОселя» за останні 100 днів було видано 17 пільгових іпотек для мешканців прифронтових територій
Підприємці вже забронювали понад 30 тис. працівників

У межах спеціального режиму для прифронтових громад уряд запровадив 100% бронювання працівників. Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами міністра, завдяки цьому понад 900 компаній змогли додатково забронювати більш як 30 тис. співробітників.

Також після розширення державної програми «5-7-9%» для підприємців у прифронтових регіонах бізнес отримав додаткові 7 млрд грн доступних кредитів. За словами міністра, зміна умов програми дозволила компаніям у зонах підвищеного ризику активніше залучати фінансування та продовжувати роботу попри безпекові виклики.

Соболев також повідомив, що за програмою «єОселя» за останні 100 днів було видано 17 пільгових іпотек для мешканців прифронтових територій. А найближчими місяцями має запрацювати ще одна підтримка – часткова компенсація вартості будівництва ферм у цих регіонах.

Зокрема, міністр відзвітував про прогрес у гуманітарному розмінуванні: «Цього року ми змогли повернути в обіг близько 9 тис. га у прифронтових областях».

Раніше «Главком» писав, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо запуску нової програми кредитування загальним обсягом $8,2 мільярда. Прем’єрка Юлія Свириденко МВФ уточнила, що нова програма розрахована на чотири роки, але для її остаточного затвердження виконавчою радою Фонду необхідно виконати попередні умови. До них належать виконання Україною низки заходів та надання достатніх фінансових гарантій від країн-донорів.

