Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня
В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати.
фото: glavcom.ua

«Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року

У грудні в Україні стартує програма «УЗ-3000» від «Укрзалізниці», деякі українці зможуть отримати компенсації за втрачене житло, а також змінилися правила бронювання працівників. Про основні зміни з 1 грудня розповідає «Главком».

Зміст

  1. Зростання тарифів «Нової пошти»
  2. Програма «УЗ-3000»
  3. «Зимова підтримка»
  4. Заборона на вилов раків
  5. Ідентифікація для пенсіонерів
  6. Житлові ваучери для ВПО
  7. Бронювання від мобілізації
  8. Виплати родинам Героїв Небесної Сотні

Зростання тарифів «Нової пошти»

«Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні.

Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.

Однак дещо все ж таки змінилося, а саме ціни на доставку документів між відділеннями:

  • локально – 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн);
  • по Україні – 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн).

Для того, щоб забрати документи в поштоматі треба буде платити +10 грн. Також піднялися ціни на деякі послуги доставок посилок між відділеннями.

Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня фото 1

Локальні тарифи (по місту):

  • до 2 кг – 60 грн (без змін);
  • до 10 кг – 100 грн (було 90 грн);
  • до 30 кг – 160 грн (було 140 грн).

Доставка посилок по Україні:

  • до 2 кг – 80 грн (без змін);
  • до 10 кг – 120 грн (було 110 грн);
  • до 30 кг – 180 грн (було 160 грн).

Для посилок по Україні передбачено підняття вартості для отримання посилок в поштоматі +10 грн. Крім цього, оновлено умови для великих посилок. Для посилок понад 120 см або за відсутності коробки +100 грн таа для палетів вартість перевезення між відділеннями підніметься на 50-250 грн.

Нові ціни для вантажів понад 30 кг:

  • +1 грн за кожен кілограм ваги;
  • +150 грн, якщо відправлення має габарит понад 120 см.

Також збільшаться ціни на перевезення шин та дисків +15-50 грн. Підвищення цін «Нова пошта» пояснює тим, що компанія «оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат та для більшої деталізації послуг».

Програма «УЗ-3000»

Урядова програма «УЗ-3000», яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км, стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених з державного бюджету «Укрзалізниці» коштів. 

Програма діятиме упродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх компанія пропонує використати для соціальної програми.

Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня фото 2
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Водночас премʼєрка зазначила, що на наступний рік з державного бюджету «Укрзалізниці» знадобиться не менше 15 млрд грн. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності. «15 млрд і 3000 – це не пов'язані між собою речі», – сказала Свириденко.

«Зимова підтримка»

В Україні 15 листопада офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.

Як подати заявку на 1000 грн

Подати заявку можна одним із двох способів:

  1. Через застосунок «Дія». Порядок подання: У розділі «Сервіси» оберіть «Зимова підтримка», заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки: До 24 грудня 2025 року. Термін використання коштів: До 30 червня 2026 року. Невикористані кошти повертаються до бюджету.
  2. Через «Укрпошту» (з 18 листопада). Для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат через «Укрпошту»: 1000 грн будуть зараховані автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Додаткових дій не потрібно. Для решти громадян (які не користуються «Дією»): Можна звернутися до відділення «Укрпошти» у період з 18 листопада до 24 грудня включно та подати заявку письмово. Маломобільні особи можуть замовити приїзд поштаря, звернувшись на гарячу лінію Укрпошти: 0 800 300 545.
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня фото 3
фото: glavcom.ua

На що можна витратити кошти

Отримані кошти мають цільове призначення для підтримки українського виробника та соціальних потреб:

  • Оплата комунальних послуг.
  • Придбання ліків.
  • Придбання продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).
  • Придбання книжок.
  • Благодійні внески чи поштові послуги.

Заборона на вилов раків

З 1 грудня в Україні стартує заборона на вилов раків. Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

З метою збереження й охорони популяції раків у період їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки на водоймах України запроваджується заборона на їх вилов:

  • з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах;
  • з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на всіх інших рибогосподарських водних об’єктах.
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня фото 4
фото: Держрибагенство

За незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству, – 3 332 грн за одного впійманого рака.

Ідентифікація для пенсіонерів

В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати.

Хто має пройти ідентифікацію

  • Особи, які проживають на тимчасово окупованій території.
  • Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України.

Для цих категорій встановлено крайній термін – до 31 грудня 2025 року. У разі непроходження процедури з 1 січня 2026 року виплати можуть бути припинені.

Як здійснити ідентифікацію

  • Онлайн через вебпортал ПФУ (авторизація через «Дія» / «Дія Підпис»).
  • Через відеоконференцію. Вебпортал → заповнення заяви → запис на відеозв’язок (контакт‑центри: 0 800 503 753, (044) 281‑08‑70, (044) 281‑08‑71).
  • Через дипломатичні установи України (для перебуваючих за кордоном): оформлення підтверджуючого документа → подача до територіального органу ПФУ чи на порталі.
  • Особисто у сервісному центрі ПФУ або банку‑отримувачі пенсії (необхідно бути на неокупованій території України).
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня фото 5
фото: glavcom.ua

Як подати заявку на відеоідентифікацію

  • Перейти на портал ПФУ – вкладка «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».
  • Заповнити форму (дані документа, e‑mail, телефон, обрати додаток для відеозв’язку –  Google Meet, Zoom, Viber тощо).
  • Після подачі вам надійде запрошення на відеозв’язок. Підготуйте паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН.

Якщо ідентифікацію не буде здійснено до 31 грудня 2025 року, то з 1 січня 2026 року можуть бути припинені пенсійні виплати. Крім того, пенсіонери, які отримують виплати в Росії, автоматично ризикують їх втратити. Під час ідентифікації потрібно вказати, чи отримуєте ви або отримували державні виплати від агресора.

Житлові ваучери для ВПО

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність через війну, зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія».

Ваучер дає змогу придбати готове житло, інвестувати у будівництво, використати як перший внесок або погасити іпотеку. Ваучер на 2 млн грн надається внутрішньо переміщеним особам, які відповідають наступним критеріям:

  • мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
  • підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;
  • актуальна довідка ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
  • відсутність у власності іншого житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій);
  • не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у системі «єВідновлення».
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня фото 6
фото: glavcom.ua

Ваучер можна буде використати протягом п'яти років. Після придбання житла на ваучер діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Бронювання від мобілізації

З 4 грудня набувають чинності зміни в законодавстві, згідно з якими критично важливі підприємства зможуть бронювати військовозобов'язаних співробітників на нових умовах – на 45 днів із моменту укладення трудового договору, навіть якщо в тих є проблеми з військовим обліком.

Виплати родинам Героїв Небесної Сотні

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні. Згідно з постановою, з 1 грудня 2025 року розмір щомісячної доплати у разі втрати годувальника становитиме 12 971 гривню. У випадку, якщо в родині є двоє або більше непрацездатних утриманців, сума буде розподілена порівну між ними.

До цього моменту розмір таких виплат, встановлений ще у 2014 році, складав 5 тис. грн, 6 500 або 8 тис. грн – залежно від кількості членів родини. Також відтепер доплата буде нараховуватись не лише до пенсій у зв’язку з втратою годувальника, а й до пенсій за віком або по інвалідності, якщо вони призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Станом на листопад 2025 року пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 особи з родин 76 Героїв Небесної Сотні.

Теги: соцвиплати Укрзалізниця бронювання від мобілізації пенсіонери Нова пошта житло

