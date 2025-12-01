Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня
«Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року
У грудні в Україні стартує програма «УЗ-3000» від «Укрзалізниці», деякі українці зможуть отримати компенсації за втрачене житло, а також змінилися правила бронювання працівників. Про основні зміни з 1 грудня розповідає «Главком».
Зростання тарифів «Нової пошти»
«Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні.
Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.
Однак дещо все ж таки змінилося, а саме ціни на доставку документів між відділеннями:
- локально – 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн);
- по Україні – 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн).
Для того, щоб забрати документи в поштоматі треба буде платити +10 грн. Також піднялися ціни на деякі послуги доставок посилок між відділеннями.
Локальні тарифи (по місту):
- до 2 кг – 60 грн (без змін);
- до 10 кг – 100 грн (було 90 грн);
- до 30 кг – 160 грн (було 140 грн).
Доставка посилок по Україні:
- до 2 кг – 80 грн (без змін);
- до 10 кг – 120 грн (було 110 грн);
- до 30 кг – 180 грн (було 160 грн).
Для посилок по Україні передбачено підняття вартості для отримання посилок в поштоматі +10 грн. Крім цього, оновлено умови для великих посилок. Для посилок понад 120 см або за відсутності коробки +100 грн таа для палетів вартість перевезення між відділеннями підніметься на 50-250 грн.
Нові ціни для вантажів понад 30 кг:
- +1 грн за кожен кілограм ваги;
- +150 грн, якщо відправлення має габарит понад 120 см.
Також збільшаться ціни на перевезення шин та дисків +15-50 грн. Підвищення цін «Нова пошта» пояснює тим, що компанія «оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат та для більшої деталізації послуг».
Програма «УЗ-3000»
Урядова програма «УЗ-3000», яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км, стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених з державного бюджету «Укрзалізниці» коштів.
Програма діятиме упродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх компанія пропонує використати для соціальної програми.
Водночас премʼєрка зазначила, що на наступний рік з державного бюджету «Укрзалізниці» знадобиться не менше 15 млрд грн. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності. «15 млрд і 3000 – це не пов'язані між собою речі», – сказала Свириденко.
«Зимова підтримка»
В Україні 15 листопада офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.
Як подати заявку на 1000 грн
Подати заявку можна одним із двох способів:
- Через застосунок «Дія». Порядок подання: У розділі «Сервіси» оберіть «Зимова підтримка», заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки: До 24 грудня 2025 року. Термін використання коштів: До 30 червня 2026 року. Невикористані кошти повертаються до бюджету.
- Через «Укрпошту» (з 18 листопада). Для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат через «Укрпошту»: 1000 грн будуть зараховані автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Додаткових дій не потрібно. Для решти громадян (які не користуються «Дією»): Можна звернутися до відділення «Укрпошти» у період з 18 листопада до 24 грудня включно та подати заявку письмово. Маломобільні особи можуть замовити приїзд поштаря, звернувшись на гарячу лінію Укрпошти: 0 800 300 545.
На що можна витратити кошти
Отримані кошти мають цільове призначення для підтримки українського виробника та соціальних потреб:
- Оплата комунальних послуг.
- Придбання ліків.
- Придбання продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).
- Придбання книжок.
- Благодійні внески чи поштові послуги.
Заборона на вилов раків
З 1 грудня в Україні стартує заборона на вилов раків. Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
З метою збереження й охорони популяції раків у період їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки на водоймах України запроваджується заборона на їх вилов:
- з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах;
- з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на всіх інших рибогосподарських водних об’єктах.
За незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству, – 3 332 грн за одного впійманого рака.
Ідентифікація для пенсіонерів
В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати.
Хто має пройти ідентифікацію
- Особи, які проживають на тимчасово окупованій території.
- Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України.
Для цих категорій встановлено крайній термін – до 31 грудня 2025 року. У разі непроходження процедури з 1 січня 2026 року виплати можуть бути припинені.
Як здійснити ідентифікацію
- Онлайн через вебпортал ПФУ (авторизація через «Дія» / «Дія Підпис»).
- Через відеоконференцію. Вебпортал → заповнення заяви → запис на відеозв’язок (контакт‑центри: 0 800 503 753, (044) 281‑08‑70, (044) 281‑08‑71).
- Через дипломатичні установи України (для перебуваючих за кордоном): оформлення підтверджуючого документа → подача до територіального органу ПФУ чи на порталі.
- Особисто у сервісному центрі ПФУ або банку‑отримувачі пенсії (необхідно бути на неокупованій території України).
Як подати заявку на відеоідентифікацію
- Перейти на портал ПФУ – вкладка «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».
- Заповнити форму (дані документа, e‑mail, телефон, обрати додаток для відеозв’язку – Google Meet, Zoom, Viber тощо).
- Після подачі вам надійде запрошення на відеозв’язок. Підготуйте паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН.
Якщо ідентифікацію не буде здійснено до 31 грудня 2025 року, то з 1 січня 2026 року можуть бути припинені пенсійні виплати. Крім того, пенсіонери, які отримують виплати в Росії, автоматично ризикують їх втратити. Під час ідентифікації потрібно вказати, чи отримуєте ви або отримували державні виплати від агресора.
Житлові ваучери для ВПО
З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність через війну, зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія».
Ваучер дає змогу придбати готове житло, інвестувати у будівництво, використати як перший внесок або погасити іпотеку. Ваучер на 2 млн грн надається внутрішньо переміщеним особам, які відповідають наступним критеріям:
- мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;
- актуальна довідка ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
- відсутність у власності іншого житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій);
- не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у системі «єВідновлення».
Ваучер можна буде використати протягом п'яти років. Після придбання житла на ваучер діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.
Бронювання від мобілізації
З 4 грудня набувають чинності зміни в законодавстві, згідно з якими критично важливі підприємства зможуть бронювати військовозобов'язаних співробітників на нових умовах – на 45 днів із моменту укладення трудового договору, навіть якщо в тих є проблеми з військовим обліком.
Виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні. Згідно з постановою, з 1 грудня 2025 року розмір щомісячної доплати у разі втрати годувальника становитиме 12 971 гривню. У випадку, якщо в родині є двоє або більше непрацездатних утриманців, сума буде розподілена порівну між ними.
До цього моменту розмір таких виплат, встановлений ще у 2014 році, складав 5 тис. грн, 6 500 або 8 тис. грн – залежно від кількості членів родини. Також відтепер доплата буде нараховуватись не лише до пенсій у зв’язку з втратою годувальника, а й до пенсій за віком або по інвалідності, якщо вони призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Станом на листопад 2025 року пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 особи з родин 76 Героїв Небесної Сотні.
