Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня

У грудні в Україні стартує програма «УЗ-3000» від «Укрзалізниці», деякі українці зможуть отримати компенсації за втрачене житло, а також змінилися правила бронювання працівників. Про основні зміни з 1 грудня розповідає «Главком».

Зміст

Зростання тарифів «Нової пошти»

«Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні.

Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.

Однак дещо все ж таки змінилося, а саме ціни на доставку документів між відділеннями:

локально – 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн);

по Україні – 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн).

Для того, щоб забрати документи в поштоматі треба буде платити +10 грн. Також піднялися ціни на деякі послуги доставок посилок між відділеннями.

Локальні тарифи (по місту):

до 2 кг – 60 грн (без змін);

до 10 кг – 100 грн (було 90 грн);

до 30 кг – 160 грн (було 140 грн).

Доставка посилок по Україні:

до 2 кг – 80 грн (без змін);

до 10 кг – 120 грн (було 110 грн);

до 30 кг – 180 грн (було 160 грн).

Для посилок по Україні передбачено підняття вартості для отримання посилок в поштоматі +10 грн. Крім цього, оновлено умови для великих посилок. Для посилок понад 120 см або за відсутності коробки +100 грн таа для палетів вартість перевезення між відділеннями підніметься на 50-250 грн.

Нові ціни для вантажів понад 30 кг:

+1 грн за кожен кілограм ваги;

+150 грн, якщо відправлення має габарит понад 120 см.

Також збільшаться ціни на перевезення шин та дисків +15-50 грн. Підвищення цін «Нова пошта» пояснює тим, що компанія «оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат та для більшої деталізації послуг».

Програма «УЗ-3000»

Урядова програма «УЗ-3000», яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км, стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених з державного бюджету «Укрзалізниці» коштів.

Програма діятиме упродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх компанія пропонує використати для соціальної програми.

фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Водночас премʼєрка зазначила, що на наступний рік з державного бюджету «Укрзалізниці» знадобиться не менше 15 млрд грн. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності. «15 млрд і 3000 – це не пов'язані між собою речі», – сказала Свириденко.

В Україні 15 листопада офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.

Як подати заявку на 1000 грн

Подати заявку можна одним із двох способів:

Через застосунок «Дія». Порядок подання: У розділі «Сервіси» оберіть «Зимова підтримка», заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки: До 24 грудня 2025 року. Термін використання коштів: До 30 червня 2026 року. Невикористані кошти повертаються до бюджету. Через «Укрпошту» (з 18 листопада). Для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат через «Укрпошту»: 1000 грн будуть зараховані автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Додаткових дій не потрібно. Для решти громадян (які не користуються «Дією»): Можна звернутися до відділення «Укрпошти» у період з 18 листопада до 24 грудня включно та подати заявку письмово. Маломобільні особи можуть замовити приїзд поштаря, звернувшись на гарячу лінію Укрпошти: 0 800 300 545.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти мають цільове призначення для підтримки українського виробника та соціальних потреб:

Оплата комунальних послуг.

Придбання ліків.

Придбання продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Придбання книжок.

Благодійні внески чи поштові послуги.

Заборона на вилов раків

З 1 грудня в Україні стартує заборона на вилов раків. Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

З метою збереження й охорони популяції раків у період їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки на водоймах України запроваджується заборона на їх вилов:

з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах;

з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на всіх інших рибогосподарських водних об’єктах.

фото: Держрибагенство

За незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству, – 3 332 грн за одного впійманого рака.

Ідентифікація для пенсіонерів

В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати.

Хто має пройти ідентифікацію

Особи, які проживають на тимчасово окупованій території.

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України.

Для цих категорій встановлено крайній термін – до 31 грудня 2025 року. У разі непроходження процедури з 1 січня 2026 року виплати можуть бути припинені.

Як здійснити ідентифікацію

Онлайн через вебпортал ПФУ (авторизація через «Дія» / «Дія Підпис»).

Через відеоконференцію. Вебпортал → заповнення заяви → запис на відеозв’язок (контакт‑центри: 0 800 503 753, (044) 281‑08‑70, (044) 281‑08‑71).

Через дипломатичні установи України (для перебуваючих за кордоном): оформлення підтверджуючого документа → подача до територіального органу ПФУ чи на порталі.

Особисто у сервісному центрі ПФУ або банку‑отримувачі пенсії (необхідно бути на неокупованій території України).

Як подати заявку на відеоідентифікацію

Перейти на портал ПФУ – вкладка «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».

Заповнити форму (дані документа, e‑mail, телефон, обрати додаток для відеозв’язку – Google Meet, Zoom, Viber тощо).

Після подачі вам надійде запрошення на відеозв’язок. Підготуйте паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН.

Якщо ідентифікацію не буде здійснено до 31 грудня 2025 року, то з 1 січня 2026 року можуть бути припинені пенсійні виплати. Крім того, пенсіонери, які отримують виплати в Росії, автоматично ризикують їх втратити. Під час ідентифікації потрібно вказати, чи отримуєте ви або отримували державні виплати від агресора.

Житлові ваучери для ВПО

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність через війну, зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія».

Ваучер дає змогу придбати готове житло, інвестувати у будівництво, використати як перший внесок або погасити іпотеку. Ваучер на 2 млн грн надається внутрішньо переміщеним особам, які відповідають наступним критеріям:

мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;

актуальна довідка ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

відсутність у власності іншого житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій);

не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у системі «єВідновлення».

Ваучер можна буде використати протягом п'яти років. Після придбання житла на ваучер діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Бронювання від мобілізації

З 4 грудня набувають чинності зміни в законодавстві, згідно з якими критично важливі підприємства зможуть бронювати військовозобов'язаних співробітників на нових умовах – на 45 днів із моменту укладення трудового договору, навіть якщо в тих є проблеми з військовим обліком.

Виплати родинам Героїв Небесної Сотні

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні. Згідно з постановою, з 1 грудня 2025 року розмір щомісячної доплати у разі втрати годувальника становитиме 12 971 гривню. У випадку, якщо в родині є двоє або більше непрацездатних утриманців, сума буде розподілена порівну між ними.

До цього моменту розмір таких виплат, встановлений ще у 2014 році, складав 5 тис. грн, 6 500 або 8 тис. грн – залежно від кількості членів родини. Також відтепер доплата буде нараховуватись не лише до пенсій у зв’язку з втратою годувальника, а й до пенсій за віком або по інвалідності, якщо вони призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Станом на листопад 2025 року пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 особи з родин 76 Героїв Небесної Сотні.