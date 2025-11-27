Україна та МВФ погодили нову програму кредитування

МВФ уточнив, що нова програма розрахована на чотири роки

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо запуску нової програми кредитування загальним обсягом $8,2 мільярда. Про це повідомили пресслужба МВФ та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає «Главком».

МВФ уточнив, що нова програма розрахована на чотири роки, але для її остаточного затвердження Виконавчою радою Фонду необхідно виконати попередні умови. До них належать виконання Україною низки заходів та надання достатніх фінансових гарантій від країн-донорів.

В організації зазначили, що угода охоплює комплекс заходів, спрямованих на:

Підтримку макроекономічної стабільності;

Відновлення боргової стійкості;

Боротьбу з корупцією та поліпшення державного управління.

Від української влади очікують, що вона прискорить боротьбу з ухиленням від податків і розширить податкову базу. Зокрема, це стосується оподаткування доходів від цифрових платформ, ліквідації митних «лазівок» та скасування пільг із ПДВ. Ключовим заходом також є ухвалення Бюджету на 2026 рік відповідно до рамок нової програми.

Крім того, під час переговорів було узгоджено реформи податкової та митної служб, включно з призначенням нового керівника митниці та створенням IT-інфраструктури для підвищення ефективності. Влада України також зобов'язалася реформувати фінансове планування, звітність та аудит державних підприємств і банків.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що тиждень активної роботи місії МВФ завершився успішним узгодженням програми на $8,2 млрд.

Вона наголосила, що ці кошти є критично важливими і допоможуть профінансувати важливі видатки, зберегти макрофінансову стабільність та залучити додаткову зовнішню підтримку у найближчі роки. Свириденко підтвердила, що бюджет-2026 вже підготовлено у рамках нової програми, і висловила надію на його підтримку з боку народних депутатів.

Уряд готовий і надалі впроваджувати заходи для боротьби з тіньовою економікою, протидії корупції та посилення управління в державному секторі. Зокрема, триває перезавантаження управління в держпідприємствах та конкурсний відбір керівника митниці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після наради з урядовцями заявив, що Кабінет міністрів має достатньо коштів на виплати за програмою «Зимова підтримка».

«Провів нараду з урядовцями. Вже почалися перші виплати за програмою зимової підтримки – і для тих наших людей, хто оформив заявки в «Дії», і для тих, хто скористався мережею «Укрпошти». Кількість заявок збільшується у високому темпі, саме це було передбачено, і достатні кошти на повний обсяг програми в уряду є», – розповів він.