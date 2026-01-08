Кабмін звільнив очільника Держгеонадр

Олег Гоцинець обіймав посаду понад рік

Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України. Він обіймав її з листопада минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 12-р.

«Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт третього частини першої статті 83 закону України «Про державну службу»)», – йдеться в документі.

Нагадаємо, 8 листопада 2024 року уряд звільнив із посади голови Держгеонадр Романа Опімаха, який очолював Держгеонадра з листопада 2019 року. На його місце було призначено Олега Гоцинця.

Олег Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», найбільшого надрокористувача України, що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу.

За сумісництвом Гоцинець працював менеджером проєктів НАК «Нафтогаз України». Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Як відомо, у червні 2025 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха. Причина полягала в ігноруванні Опімахом рішення суду стосовно незаконного звільнення його підлеглої.

До слова, керівник Державної служби геології та надр України Роман Опімах в декларації за 2023 рік показав квартиру в Іспанії. З липня цю нерухомість за кордоном він почав винаймати для проживання там його дружини разом із доньками.

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро. Водночас у власності родини Опімаха перебуває одразу чотири квартири в Києві, дві з яких були придбані у 2020 році: одна з них записана на самого Опімаха, інша – на його дружину Олену. Загальна вартість цих нещодавно придбаних квартир становить, згідно з даними декларації, майже 7 млн грн.