Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін звільнив очільника Держгеонадр

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Посадовця було звільнено за угодою сторін
фото: Державна служба геології та надр України

Олег Гоцинець обіймав посаду понад рік

Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України. Він обіймав її з листопада минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 12-р.

«Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт третього частини першої статті 83 закону України «Про державну службу»)», – йдеться в документі.

Нагадаємо, 8 листопада 2024 року уряд звільнив із посади голови Держгеонадр Романа Опімаха, який очолював Держгеонадра з листопада 2019 року. На його місце було призначено Олега Гоцинця.

Олег Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», найбільшого надрокористувача України, що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу.

За сумісництвом Гоцинець працював менеджером проєктів НАК «Нафтогаз України». Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Як відомо, у червні 2025 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха. Причина полягала в ігноруванні Опімахом рішення суду стосовно незаконного звільнення його підлеглої.

До слова, керівник Державної служби геології та надр України Роман Опімах в декларації за 2023 рік показав квартиру в Іспанії. З липня цю нерухомість за кордоном він почав винаймати для проживання там його дружини разом із доньками.

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро. Водночас у власності родини Опімаха перебуває одразу чотири квартири в Києві, дві з яких були придбані у 2020 році: одна з них записана на самого Опімаха, інша – на його дружину Олену. Загальна вартість цих нещодавно придбаних квартир становить, згідно з даними декларації, майже 7 млн грн.

Читайте також:

Теги: Держгеонадра кадрові зміни Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Свириденко, кадрові зміни мають на меті посилити стійкість регіонів
Кабмін погодив кандидатури очільників ОВА в чотирьох областях
6 сiчня, 19:06
Президент повідомив, що триває робота над «новими особливими форматами посилення дронової складової нашого захисту»
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
5 сiчня, 17:28
Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
3 сiчня, 14:47
АЗС подаватимуть документи до Держлікслужби для отримання ліцензії на продаж ліків
Кабмін дозволив продавати ліки на заправках
26 грудня, 2025, 20:43
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
24 грудня, 2025, 16:11
Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
23 грудня, 2025, 15:27
Український лідер провів Ставку
Призначення нового очільника повітряного командування «Південь». Зеленський розповів деталі
22 грудня, 2025, 17:57
Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
17 грудня, 2025, 12:16
НАЗК стане головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми
Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру
8 грудня, 2025, 18:37

Політика

Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Скільки потрібно часу для організації президентських виборів? ЦВК дала пояснення
Скільки потрібно часу для організації президентських виборів? ЦВК дала пояснення
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua