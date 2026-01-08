Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей

Зеленський повідомив, що найближчим часом будуть представлені керівники Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської ОВА

Глава держави підкреслив, що кадрові зміни продовжуватимуться

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. Мова про Полтавщину, Буковину, Вінниччину та Дніпропетровщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина», – каже він.

Зеленський: Увесь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово на ліквідації наслідків російських ударів.



Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні.… pic.twitter.com/sAqZIzc5h5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2026

За словами президента, кандидатуру глави Тернопільської ОВА вже погоджено. Зеленський додав, що кадрові рішення буде продовжено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що провів співбесіди з кандидатами на посади п'яти обласних військових адміністрацій.

За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.

До слова, 6 січня стало відомо, що Кабінет міністрів вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових керівників ОВА в чотирьох областях.