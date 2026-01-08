Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей
Зеленський повідомив, що найближчим часом будуть представлені керівники Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської ОВА
фото: Офіс президента

Глава держави підкреслив, що кадрові зміни продовжуватимуться

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. Мова про Полтавщину, Буковину, Вінниччину та Дніпропетровщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина», – каже він.

За словами президента, кандидатуру глави Тернопільської ОВА вже погоджено. Зеленський додав, що кадрові рішення буде продовжено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що провів співбесіди з кандидатами на посади п'яти обласних військових адміністрацій.

За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.

До слова, 6 січня стало відомо, що Кабінет міністрів вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових керівників ОВА в чотирьох областях.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландія розпочала розслідування через невідомі безпілотники
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
8 грудня, 2025, 21:17
Володимир Зеленський розповів про проблеми Росії
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
11 грудня, 2025, 18:24
Президент представив 20 пунктів мирного плану
Закінчення війни. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди ТЕМА №1
24 грудня, 2025, 10:00
Зеленський підписав низку указів
Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині
17 грудня, 2025, 19:19
Зеленський каже, що Трамп і Путін пункт за пунктом пройшлися по мирному плану
Трамп обговорив з Путіним усі пункти мирного плану – президент
29 грудня, 2025, 11:13
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg
3 сiчня, 01:58
Зеленський повідомив, що очікує на доповідь українських представників на переговорах
Зеленський розповів, що українська делегація обговорює в США
21 грудня, 2025, 20:30
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
Вчора, 21:00
РФ вдарила по цивільних суднах на Одещині
Удар по суднах на Одещині, обов'язкова евакуація у двох областях. Головне за 30 грудня
30 грудня, 2025, 21:06

Політика

Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут
Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей
Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua