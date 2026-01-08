Головна Країна Політика
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Члени робочої групи вважають, що майбутній виборчий процес має бути беззаперечно легітимним
фото: Reuters

Експерти вважають, що вибори під час війни порушують Конституцію

Демократичні вибори неможливо провести під час воєнного стану, а після його завершення потрібно щонайменше пів року на організацію. Відповідну думку висловили представники парламентської групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів, яких цитує «Голка», повідомляє «Главком».

Доктор юридичних наук, фахівець з конституційного права Юрій Ключковський заявив, що легітимність виборчого процесу має бути беззаперечною. Щодо референдуму, то питання територіальної цілісності на нього виносити заборонено, оскільки це «незмінне ядро» Конституції.

На засіданні робочої групи експерти підкреслили, що вибори під час війни порушують Конституцію. Ключковський зауважив, що в історії немає прикладів виборів на території, де йдуть бойові дії, а аргументи на їхню користь – це політичний тиск.

Докторка юридичних наук Олена Бориславська додала, що нелогічно переобирати верховного головнокомандувача під час війни. До того ж неможливо гарантувати безпеку тисячам членів виборчих комісій. Тим часом глава «Батьківщини» Юлія Тимошенко запропонувала Раді заявити, що виборів до кінця війни не буде.

Окремо фахівці обговорили онлайн-голосування для українців за кордоном, оскільки, на думку експертів, консульства не впораються з навантаженням. Народна депутатка Аліна Загоруйко, посилаючись на негативний досвід Швейцарії, закликала не поспішати з цим форматом. Водночас Ключковський попередив про ризики порушення таємниці голосування та складнощі з перевіркою.

Щодо виборчих прав: голова громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська закликала не обмежувати тих, хто виїхав за кордон через війну. Натомість Ключковський пропонує розрізняти біженців і тих, хто виїхав незаконно або давно живе за кордоном. На його думку, це питання слід детально обговорити.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає, що початок виборчого процесу з виборів президента України має розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після припинення чи скасування режиму воєнного стану. Крім того, Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування.

Крім того, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

