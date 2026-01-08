Головна Країна Політика
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
Глава держави закликав громадян не нехтувати повітряними тривогами
скриншот з відео Офісу президента

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар»

Російська Федерація готує новий масований обстріл України. Окупанти можуть здійснити його уночі 9 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги, адже РФ під час наступного удару може скористатися негодою.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто залучений», – пояснив він.

Президент підкреслив, що на Дніпровщині та Запоріжжі без перерв тривають відновлювальні роботи після обстрілу РФ. «В Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини – досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі – по житлових будинках», – каже Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. Дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Теги: Володимир Зеленський обстріл

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
