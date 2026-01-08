Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар»

Російська Федерація готує новий масований обстріл України. Окупанти можуть здійснити його уночі 9 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги, адже РФ під час наступного удару може скористатися негодою.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто залучений», – пояснив він.

Президент підкреслив, що на Дніпровщині та Запоріжжі без перерв тривають відновлювальні роботи після обстрілу РФ. «В Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини – досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі – по житлових будинках», – каже Зеленський.

Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні.

Нагадаємо, Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. Дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.