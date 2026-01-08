Головна Країна Політика
search button user button menu button

Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут
Заступниця Буданова про розмінування Чонгару: «Після війни все стане на свої місця»
фото: Ірина Верещук

Посадовиця стверджує, що звинувачення у її бік «повна нісенітниця та зухвала брехня»

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук прокоментувала звинувачення про те, що вона нібито розмінувала Чонгар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовиці.

За словами Верещук, звинувачення у її бік «повна нісенітниця та зухвала брехня». Водночас вона додала, що деякі люди майже щодня звинувачують її у розмінування Чонгару.

«Тож, напевно, настав час для камінг-ауту. Уся ця історія – повна нісенітниця та зухвала брехня, на яку я не реагую вже четвертий рік.  Але, якщо ці дурниці не дають спокійно спати деяким небайдужим громадянам, значить, треба пояснити», – каже вона.

Верещук повідомила, що після анексії Криму було облаштовано два контрольні пункти в’їзду-виїзду: Чонгар і Каланчак.

«Від КПП до точки перетину лінії розмежування була відстань по дорозі – приблизно до двох кілометрів. Якщо у людей не було свого авто, то цю відстань наші громадяни долали пішки: з речами, з дітьми, у спеку, дощ і холод.  Це тривало роками. Було багато звернень до уряду із вимогою забезпечити безкоштовне транспортне сполучення між КПП та лінією розмежування. Врешті це було зроблено. Мікроавтобуси почали їздити тією ж самою дорогою, якою до того щодня ходили пішки сотні людей», – пояснює вона.

Заступниця Буданова наголосила, що жодних мін на цій дорозі не було, оскільки нею їздили приватні авто та ходили сотні людей щодня. За її словами, єдина зміна полягала у тому, що люди, які не мали змоги їхати на власному авто, отримали можливість пересуватися мікроавтобусами, а не пішки.

Верещук каже, що інформаційну кампанію про те, що вона нібито розмінувала Чонгар почав «один проросійський блогер, який на початку повномасштабної війни втік з України». Водночас поширення дезінформації, за її словами, підхопили ті, хто сподівався «списати «недопрацювання» в обороні Півдня на мікроавтобуси, які возили жінок і дітей».

«Чому деякі люди вірять у цю брехню? Бо так легше. Легше уявити мене з лопатою, яка викопує міни та складає їх у відро, ніж розбиратися у реальних причинах і відповідальності. Чому деякі люди, які добре знають правду, мовчать? Бо так зручніше. Бо правда потребує пояснень і неприємних висновків. Чому деякі розумні блогери, все чудово розуміючи, повторюють цю брехню? Бо це політично та медійно вигідно – навіть якщо це непрофесійно й аморально», – підсумувала вона.

Заступниця керівника Офісу президента додала, що після завершення війни «все стане на свої місця». «Зрештою, у нас є контррозвідувальні та правоохоронні органи. А якщо вони не зможуть, то їхню роботу виконають професійні та добросовісні журналісти-розслідувачі. Бо брехня рано чи пізно помирає. На те вона і брехня», – додала посадовиця.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна після перемоги у війні проведе розслідування щодо того, хто розмінував Чонгар і мости на всіх кримських перешийках, що дозволило окупаційним військам швидко просунутися територією Херсонської області.

Читайте також:

Теги: розмінування Ірина Верещук Херсонщина Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
13 грудня, 2025, 08:48
Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
2 сiчня, 18:19
З російської неволі повернулися двоє дітей
Двоє дітей повернулися додому з російської неволі напередодні Нового року
30 грудня, 2025, 14:28
Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
20 грудня, 2025, 11:13
Українські дрони знищили літак МіГ-31 із повним боєкомплектом
Втрати на сотні мільйонів доларів. СБУ знищила на аеродромі Бельбек російську техніку
18 грудня, 2025, 12:49
Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року
Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика
16 грудня, 2025, 13:48
У Криму знову проблеми з пальним, фіксується відсутність бензину АІ-95 та солярки на АЗС
Крим переживає нову хвилю дефіциту пального
14 грудня, 2025, 04:16
Ан-26 – радянський військово-транспортний літак, виготовлений у КБ «Антонов»
Росія втратила ще один літак: Ан-26 уражено на аеродромі у Криму – ЗМІ
11 грудня, 2025, 23:29
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Федерація лижних видів спорту визнала нейтральною росіянку Непряєву, яка незаконно відвідувала Крим
10 грудня, 2025, 13:01

Політика

Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут
Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей
Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua