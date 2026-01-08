Я «розмінувала Чонгар»? Верещук зробила камінг-аут

Посадовиця стверджує, що звинувачення у її бік «повна нісенітниця та зухвала брехня»

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук прокоментувала звинувачення про те, що вона нібито розмінувала Чонгар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовиці.

За словами Верещук, звинувачення у її бік «повна нісенітниця та зухвала брехня». Водночас вона додала, що деякі люди майже щодня звинувачують її у розмінування Чонгару.

«Тож, напевно, настав час для камінг-ауту. Уся ця історія – повна нісенітниця та зухвала брехня, на яку я не реагую вже четвертий рік. Але, якщо ці дурниці не дають спокійно спати деяким небайдужим громадянам, значить, треба пояснити», – каже вона.

Верещук повідомила, що після анексії Криму було облаштовано два контрольні пункти в’їзду-виїзду: Чонгар і Каланчак.

«Від КПП до точки перетину лінії розмежування була відстань по дорозі – приблизно до двох кілометрів. Якщо у людей не було свого авто, то цю відстань наші громадяни долали пішки: з речами, з дітьми, у спеку, дощ і холод. Це тривало роками. Було багато звернень до уряду із вимогою забезпечити безкоштовне транспортне сполучення між КПП та лінією розмежування. Врешті це було зроблено. Мікроавтобуси почали їздити тією ж самою дорогою, якою до того щодня ходили пішки сотні людей», – пояснює вона.

Заступниця Буданова наголосила, що жодних мін на цій дорозі не було, оскільки нею їздили приватні авто та ходили сотні людей щодня. За її словами, єдина зміна полягала у тому, що люди, які не мали змоги їхати на власному авто, отримали можливість пересуватися мікроавтобусами, а не пішки.

Верещук каже, що інформаційну кампанію про те, що вона нібито розмінувала Чонгар почав «один проросійський блогер, який на початку повномасштабної війни втік з України». Водночас поширення дезінформації, за її словами, підхопили ті, хто сподівався «списати «недопрацювання» в обороні Півдня на мікроавтобуси, які возили жінок і дітей».

«Чому деякі люди вірять у цю брехню? Бо так легше. Легше уявити мене з лопатою, яка викопує міни та складає їх у відро, ніж розбиратися у реальних причинах і відповідальності. Чому деякі люди, які добре знають правду, мовчать? Бо так зручніше. Бо правда потребує пояснень і неприємних висновків. Чому деякі розумні блогери, все чудово розуміючи, повторюють цю брехню? Бо це політично та медійно вигідно – навіть якщо це непрофесійно й аморально», – підсумувала вона.

Заступниця керівника Офісу президента додала, що після завершення війни «все стане на свої місця». «Зрештою, у нас є контррозвідувальні та правоохоронні органи. А якщо вони не зможуть, то їхню роботу виконають професійні та добросовісні журналісти-розслідувачі. Бо брехня рано чи пізно помирає. На те вона і брехня», – додала посадовиця.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна після перемоги у війні проведе розслідування щодо того, хто розмінував Чонгар і мости на всіх кримських перешийках, що дозволило окупаційним військам швидко просунутися територією Херсонської області.