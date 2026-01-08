Головна Країна Політика
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
Юрій Кісєль – один із п'яти нардепів, які отримав підозру за неправомірну вигоду за голосування у Раді
фото: Юрій Кісєль/Facebook

Політик підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за голосування

Заступник голови фракції «Слуга народу» і голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль задекларував внесення коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Загальна сума, внесених обранцем Кісєлем коштів на депозитний рахунок суду, склала 8 млн. грн. Зокрема, 3,3 млн грн нардеп перерахував 31 грудня 2025 року, решту 4,7 млн грн – 6 січня 2026 року. Скоріше за все, йдеться про заставу, яку суд визначив політику.

Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави фото 1
витяг із реєстру декларацій

За даними електронної декларації за 2024 рік, Юрій Кісєль тримав у банках 1,6 млн грн і 37 тис. євро; готівкою 60 тис. євро і $60 тис. Дружина нардепа Валентина Кісєль задекларувала 1,6 млн грн і 2,2 тис. євро на рахунках у банках, ще 400 тис. євро і $210 тис. готівкою. Крім того, у спільній сумісній власності подружжя Кісєль нараховувалося 49,9 тис. євро, $34,5 тис. і 8,5 тис. чеських крон в іноземному банку.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2025 року антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю, який має статус підозрюваного. Після засідання він відмовився повідомляти журналістам жодні подробиці, сказавши, що обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Також наразі невідомо, який розмір застави призначив суд. Сам текст ухвали засекречено, оскільки розгляд клопотання антикорупційних органів відбувся у закритому режимі.

Як вдалося з’ясувати «Главкому», 7 січня до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшла скарга у справі Кісєля.

Всього Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави п'ятьом народним депутатам України у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді.

«Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави п'ятьом народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища. Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн грн та 30 млн гпн, іншим двом – по 20 млн грн, пʼятому депутату – 16,6 млн грн», – йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю. Дії народних обранців кваліфіковано за  ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними ЗМІ, фігурантами справи є народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Теги: депутат партія Слуга народу корупція в Україні війна Верховна Рада

